نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار البردقوش خطيرة توقف عنه فوراً إذا كنت تعاني من هذه الأمراض تحذير خطير في المقال التالي
على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها البردقوش، وهو من الأعشاب العطرية التي تتميز بخصائص علاجية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون ضرر أعلى من نفعه، لذلك ينصح دوما بالذهاب الى الطبيب من أجل استشارة في حال تناولها أو الامتناع عن ذلك، وسيتم عرض أضرار البردقوش في حال الافراط في تناوله، من خلال المقال التالي كما سيتم استعراض الاشخاص الذي يحظر عليهم تناوله.
أضرار الإفراط في تناول البردقوش
استخدام البردقوش بكميات مفرطة لفترات طويلة، يسبب بعض الضرر وهي:
- اعتلال في الكبد والكلى.
- قد يتطور الأمر حد الإصابة بأحد أنواع السرطانات.
- من غير الآمن استخدام الحوامل لمستخلص البردقوش او النبات نفسه لان الافراط في تناوله قد يؤدي إلى تحفيز الدورة الشهرية الذي يجعل الحمل في خطر.
- كما يفضل عدم استخدامه في حالة الرضاعة الطبيعية ويفضل تجنب تقديمه للأطفال الصغار دون الاثني عشر عام.
أشخاص يحذر عليهم تناول البردقوش
الافضل اخبار الطبيب بالرغبة في تناول البردقوش قبل ان يتم البدء في تناوله، حيث أثبتت مجموعة من الدراسات ان اضرار البردقوش تؤثر على بعض الأشخاص هم:
- من يعانون من اضطرابات في النزيف لأنه يعمل على إبطاء عمليات تخثر الدم ويزيد من فرص الإصابة بالكدمات بطء زوالها.
- كما أن الأشخاص المصابون ببطء في نبضات القلب لا ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بتناول البردقوش حيث إنه قد يؤثر على القلب والشرايين.
- أو المصابين بحساسية تجاه نباتات عشبية معينة، مثل الأشخاص المصابين بالحساسية تجاه الريحان أو اللافندر أو الخزامى أو النعناع لا ينصح الأطباء بتناولهم للبردقوش.
- كما أنه من المعروف أنه المصابين بأحد نوعي السكر في الدم حيث إنه يؤثر في مستويات السكر في الدم.
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