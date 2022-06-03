طريقة عمل مورد الخدود والشفايف في المنزل بمكونات طبيعية 100% خطوة بخطوة

طريقة عمل مورد الخدود والشفايف في المنزل ، هل تبدو شفاهك وخدودك شاحبة؟ إذا كانت الإجابة نعم توقفي الآن على الفور من استخدام منتجات التجميل التي تتسبب في جفافها وتشققها، ولا تساعدك في الحصول على نتائج دائمة، أو تقضي على المشاكل التي تعانين منها وتتسبب في جعلها باهتة، وتابعي معنا هذا المقال الذي سيجعلك تستعدين جمال شفاهك وخدودك، لتصبح بجمال باهر وردي جذاب بمكونات طبيعية من منزلك، جربيها وشاهدي النتيجة التي تلاحظينها من الاستعمال الأول.

طريقة عمل مورد الخدود والشفايف

سيدتي الجميلة توقفي عن استخدام المنتجات التي تتسبب في جفاف شفاهك وخدودك، وقبل القيام بتحضير مورد الخدود والشفايف في المنزل طبقي بعض الوصفات التي تساعد في تعزيز صحتهما مثل:-

استخدام عصير البرتقال والزبادي، حيث يزيل ذلك الخليط طبقات الجلد الميت المتراكم، ويجب تكرارها كل يوم حتى يتم التخلص تمامًا من المشاكل التي تعانين منها.

ثانيًا استخدام زيت اللوز للقضاء على الجفاف، وترطيب الشفاه، وتقليل تصبغ الشفاه.

هذا بالإضافة للاستمرار في تطبيق وصفات التقشير، مثل وضع ملعقة صغيرة من السكر الحبيبات + ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع التدليك.

أفضل الطرق لتحضير مورد الخدود والشفايف طبيعي

إذا كنت ترغبين في الحصول على شفاه وخدود وردية عن طريق تحضيره بالمنزل، يمكنك إتباع هذه الطرق:-

الطريقة الأولى:- طريقة تحضير مورد ومرطب

3 ملاعق كبيرة من شمع العسل + 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا + 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند + 10-20 قطرة من أي زيت عطري + قطرات من لون طعام طبيعي باللون الذي ترغبين به.

ثم قومي بإذابة الشمع في حمام ماء دافئ + زبدة الشيا + زيت جوز الهند حتى تذوب المكونات جميعًا وتصبح مزيج واحد.

ثم أضيفي الزيت العطري ولون الطعام في آخر خطوة.

أعيدي سكب المكونات في علبة محكمة الغلق واتركيها حتى يعاد تجميدها مرة أخرى، ثم استخدميه على شفاهك وخدودك.

الطريقة الثانية: طريقة تحضير مورد باللون الأحمر