نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب في المقال التالي

الكثير من السيدات يولدن بشعر مجعد، وهو أمر قد لا يحبذه العديدات منهن، وكان دومًا رمز الجمال الشعر الناعم المنسدل، ومع التطور وظهور مادة الكيراتين تحاول السيدات تطبيقه، لكن أضرار كانت كثيرة على الشعر مما جعل السيدات يبحثن بدائل. الخميرة لفرد الشعر الوصفة الاولى باستخدام الزبادي والخميرة، المكونات: عسل.

زبادي.

حليب دافئ.

خميرة فورية. طريقة التحضير: وضع الحليب والزبادي مع الخميرة والعسل بعد تسخين الحليب.

مزج المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

وضع المزيج على الشعر.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

تركه لمدة لا تقل عن الثلاث ساعات.

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به. فرد الشعر باستخدام الخميرة الفورية والمياه نحتاج إلى: مياه دافئة.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: وضع المياه الدافئة على الخميرة.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

ترك الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

تدليك الشعر بالمزيج.

تركه على الشعر لمدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة.

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو الخاص به. فرد الشعر باستخدام زيت الزيتون والخميرة نحتاج إلى: زيت زيتون.

عسل.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: إضافة زيت الزيتون على الخميرة والعسل.

مزجهم جيدًا للتأكد من تمام التجانس.

وضع المزيج على الشعر.

وضع المزيج على الشعر. تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

تركه لمدة لا تقل عن الساعتين.

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به. فرد الشعر باستخدام العسل والخميرة نحتاج إلى: حليب دافئ.

عسل.

صفار البيض.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: وضع الحليب الدافئ مع الخميرة والعسل.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس. ترك الخليط لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

إضافة صفار البيض للخليط.

مزج المزيج جيدًا للتأكد من تمام التجانس.

وضع المزيج على الشعر.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي .

ترك المزيج لمدة ساعة.

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو

الخاص به. عمر شويل - جدة فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب - ثقفني

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