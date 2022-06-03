ترطيب اليدين من أول استعمال لأيدي ناعمة مثل الأطفال بدون جفاف ولا تجاعيد

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ترطيب اليدين من أول استعمال ، كيف اجعل يدي ناعمة مثل الأطفال؟ أناقة المرأة تبدأ بيديها، لذا إذا كنت تبحثين عن طرق العناية باليدين في منزلك بأساليب بسيطة حتى تظهرين أناقتك وأنوثتك كما يجب أن يكون، عليكِ بإتباع هذه السطور القليلة القادمة، و تتعرفين على طرق ونصائح قوية تساعدك في الإحتفاظ على النتيجة التي ستحصلين عليها، وتأكدي أنكِ لن تحتاجين للبحث عن طرق لتنعيم يديك وتفتيحها حتى تحصلين على يدين ببياض الثلج ونعومة الأطفال.
ترطيب اليدين من أول استعمال
لو نظرنا قليلًا سنجد أن الأيدي أكثر الأعضاء تهالكًا، والتي يجب أن نوفر لها الرعاية اللازمة لها، لذا قبل أن نقدم لكِ الطرق التي ستساعدك في تنعيم اليدين وتفتيح لونها، يجب علينا أن نسرد عليكِ الأشياء التي تتسبب في الإضرار بها والتي يجب الابتعاد عنها:-
- وضع اليدين في ماء شديد الحرارة والبرودة.
- استخدام المنظفات ومنتجات التنظيف للأطباق والغسيل.
- تعرض اليدين للشمس والبرد والمطر.
- التربة وعوامل الجو الضارة.
- إهمال ترطيب اليدين.
طرق ترطيب اليدين وجعلها ناعمة مثل الأطفال
من أهم الأمور التي يجب على كل امرأة معرفتها هي حماية اليدين أثناء التنظيف، وإتباع بعض الأمور التي لا تقل أهمية عن الطرق والوصفات الموضعية التي يجب اعتمادها مثل:-
- يجب ارتداء القفازات المطاطية عند استخدام الماء، جعل الماء بحرارة مناسبة عند تنظيف الأطباق.
- ارتداء القفازات القطنية عند القيام بالأعمال المنزلية، حتى لا تلتصق الأتربة بالأيدي.
- تجفيف اليدين فور الانتهاء وترطيبها جيدًا مع استخدام غسول مناسب يحتوي على مواد مضادة للجفاف وتعمل على ترطيبها.
- غسل اليدين بالصابون المعتدل مرتين أو ثلاثة مرات باليوم، ثم شطفها جيدًا بالماء.
- يجب تنظيف اليدين باستخدام الحجر الخفاف (غير صلب) للتخلص من البقع الصلبة باليدين.
- تطبيق وصفات التقشير للتخلص من خلايا الجلد الميت على اليدين، مثل زيت الزيتون + السكر.
- تدليك اليدين بالوصفات التي تعمل على ترطيبها مثل جل الصبار أو بوضع طبقة سميكة من الفازلين وارتداء القفازات باليدين عند النوم حتى صباح اليوم التالي، وتطبيق تلك الخطوة مرة أسبوعيًا على الأقل.
- طبقة البارافين من الخطوات القوية التي تساعد على فتح المسام، وكذلك الليمون يساعد في ضبط لون اليدين.
أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم اليدين مثل الأطفال
إذا كنت تريدين الحصول على أيدي ناعمة مثل الأطفال طبقي تلك الوصفات الطبيعية ولاحظي بنفسك الفرق، نصيحتنا الدائمة لكِ هي القيام بخطوة التقشير باستخدام المقشرات الطبيعية ثم تجفيف اليدين وتطبيق أيً من تلك الطرق:-
- ضعي حفنة من نبات القراص في لتر من الماء، ثم قومي بغليها ثم اغسلي يديك بهذه الماء بعد أن تصبح باردة تمامًا لمدة 10 دقائق.
- افركي يديك بمبشور الخيار لمدة دقائق.
- امزجي ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو + ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو، ثم ارفعيه على وعاء في حمام ماء دافئ حتى تمام التجانس، حتى يصبح دافئًا، ثم افركي به الشقوق بيديك، ورطبيها على الفور به.
- ضعي زيت الورد + البابونج في وعاء به ماء ساخن، ثم قومي بنقع يديك في الوعاء لمدة نصف ساعة، وبعد أن تجف تمامًا، ضعي الكريم المرطب وافركي جيدًا حتى يختفي تمامًا.
- حتى تجعلين يديك بلمسة حريرية، وتقوي أيضًا أظافرك، والتخلص من خلايا الجلد الميت، ضعي عصير ثمرة من الطماطم + عصير ثمرة من الليمون + ثلاثة ملاعق كبيرة من الجلسرين في وعاء عميق، ثم اخفقي الثلاثة مكونات معًا، وطبقيها على اليدين مع التدليك، لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
- ضعي كوب من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو + نصف كوب من زيت جوز الهند + نصف كوب من شمع العسل + 5 كبسولات من فيتامين ه أو نصف ملعقة كبيرة + 20 قطرة من أي زيت عطري، ترفع المكونات في حمام ماء دافئ، ثم يعاد الاحتفاظ بها، لتصبح هي الكريم المرطب لليدين كل ليلة.
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