نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة واحدة من بطاطس أضيفي عليها هذا المكون واحصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين في المقال التالي

تعد البطاطس من المقبلات الجانبية التي تسعد جميع أفراد الاسرة، لكن الأطفال تحديدًا يفضلون الخاصة بالمطاعم عن المصنوعة منزليًا بسبب المقرمشة بها، وتحاول الامهات بشتى طرق صنع تلك التي تقدم في المطاعم لكن دائما ما تبوء بالفشل، لذلك في المقال التالي نعرض اليكم سر الخلطة الخاصة بالمطاعم في عمل بطاطس مقلية مقرمشة. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة الوصفة الأولى باستخدام المياه

نقع أصابع البطاطس في المياه الفاترة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تبديل المياه بمياه باردة.

وضع أصابع البطاطس في زيت غزير.

ترك البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

قليها في الزيت مرة اخرى.

نقع أصابع البطاطس في المياه الفاترة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. تبديل المياه بمياه باردة. وضع أصابع البطاطس في زيت غزير. ترك البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. قليها في الزيت مرة اخرى. الوصفة الثانية باستخدام الطحين

نقع البطاطس في المياه الفاترة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة.

وضع البطاطس في المياه الباردة.

تصفية البطاطس.

إضافة البطاطس على الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر.

قلي البطاطس في الزيت.

نقع البطاطس في المياه الفاترة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة. وضع البطاطس في المياه الباردة. تصفية البطاطس. إضافة البطاطس على الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر. قلي البطاطس في الزيت. الوصفة الثالثة باستخدام مجموعة من التوابل

غسل البطاطس في المياه الفاترة لمدة ساعة.

نقلها في وعاء من المياه باردة.

وضعهم بعد تصفيتهم في الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر.

وضع البطاطس في الزيت.

غسل البطاطس في المياه الفاترة لمدة ساعة. نقلها في وعاء من المياه باردة. وضعهم بعد تصفيتهم في الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر. وضع البطاطس في الزيت. الوصفة الرابعة باستخدام الخل

غمر أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة نصف ساعة.

وضع البطاطس في المياه باردة.

إضافة البطاطس على الخل والمياه الدافئة ووضعهم على النار.

تركها لتصفى قليلًا.

وضع البطاطس في سائل البيض المخفوق ثم في الدقيق.

قلي البطاطس في الزيت.

غمر أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة نصف ساعة. وضع البطاطس في المياه باردة. إضافة البطاطس على الخل والمياه الدافئة ووضعهم على النار. تركها لتصفى قليلًا. وضع البطاطس في سائل البيض المخفوق ثم في الدقيق. قلي البطاطس في الزيت. الوصفة الخامسة باستخدام الحليب

حيث أنه في البداية يتم نقع البطاطس في كمية من المياه الفاترة.

وضعها في مياه باردة.

كما أنه فيما بعد وضع البطاطس والدقيق والحليب والبيض معًا.

حيث أنه في البداية يتم نقع البطاطس في كمية من المياه الفاترة. وضعها في مياه باردة. كما أنه فيما بعد وضع البطاطس والدقيق والحليب والبيض معًا. والخطوة التالية هي أن يتم قلي البطاطس في الزيت الغرير. عمر شويل - جدة بحبة واحدة من بطاطس أضيفي عليها هذا المكون واحصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين - ثقفني

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