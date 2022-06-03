ماسك الشاي الأخضر والزبادي قنبلة الجمال يفتح البشرة 3 درجات ويزيل الجلد الميت والتجاعيد والبقع الداكنة في دقائق

يعد الاهتمام بالبشرة من احدى العوامل الأساسية فى الاعتناء والمحافظة عليها من التجاعيد والاسمرار الناتج من أشعة الشمس الضارة التى تتسبب فى تكوين طبقات جلد يجب علينا إزالتها والحفاظ على نضارة البشرة من عوامل الجو الخارجية، وتعد الوصفات الطبيعية من أهم الوصفات التى تدخل فى علاج جميع انواع البشرة لذلك سوف نقدم فى هذا المقال عن وصفه للاعتناء بالبشرة والمحافظة عليها بمكونات طبيعية آمنه تماماً على البشرة.

ماسك الشاي الأخضر والزبادي

الشاى الأخضر يعتبر من أكثر الوصفات التى تدخل فى علاج الحبوب وآثارها فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على إزالة الجلد الميت وإعادة بناء جلد جديد فاتح ، لذلك يعد من أكثر المكونات الطبيعية التى تعمل على توحيد لون البشرة وعلاج الاسمرار والغمقان الموجود بالبشرة، كما أنه يعالج الهالات السوداء المحيطة حول العينين ويعمل ازاله الخطوط التعبيرية من على الوجه فهو ممتاز في الحصول على بشرة متوهجة ونظيفة خالية من العيوب والشوائب، يعتبر الزبادي من إحدى المكونات الطبيعية التى تعمل على ترطيب وتنعيم الجلد كما أنه يدخل فى العديد من الوصفات التى تعالج التصبغات بالبشرة ويعد من أكثر الوصفات التى تعمل على تهدئة الجلد من الاحمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة فهو ممتاز فى الحصول على بشرة بيضاء ناعمة الملمس وسوف نعد لكي سيدتي طريقة عمل ماسك الزبادي والشاي الأخضر لبشرة أكثر نضارة وحيوية.

طريقة إعداد ماسك الشاي الأخضر والزبادي

المكونات:

ملعقة زبادى كبيرة.

باكيت شاى أخضر.

ماء مغلى.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع الماء المغلى فى كوب زجاج ونضع بداخله باكيت الشاى الأخضر ونتركه منقوع الماء حتى نحصل على ماء الشاى الأخضر.

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الزبادى ومنقوع الشاى الأخضر وعصير الليمون ونقلبهم جيداً للحصول على قوام كريمى يسهل تطبيقه على البشرة.

نغسل الوجه بالغسول المناسب على البشرة و نجففه جيداً.

نقوم بوضع الماسك على كامل الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بفرك الماسك من على البشرة، ثم يغسل بالماء الدافىء ثم البارد.

نضع ماء الورد لإغلاق المسام.

الشاى الأخضر من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً فى تقشير خلايا الجلد الميت المتراكم من على البشرة، كما أنه يساعد فى تجديد الخلايا وبالتالى يعمل على تفتيح البشرة، ويعد من أفضل الوصفات الطبيعية التى تعمل على علاج الهالات السوداء ويعد الزبادى من أقوى الماسكات التى تفيد فى تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة.