النشا وبذور الكتان الخرافي: سر ياباني عظيم لتنعيم الشعر الخشن والهيش2022

نقدم لكم النشا وبذور الكتان الخرافي , الماسك الذي يعتبر سر من أسرار اليابانيون في فرد الشعر ونعومته, يعتبر الشعر هو تاج المرأة لذا الاهتمام به ضروري وحلم كل فتاة هو الحصول على شعر ناعم جدا بدون هيشان وبدون تكلفة من عمل بروتين أو الذهاب بيوتي سنتر دفع مبالغ طائلة للحصول علي فرد لابقي طويل, إليكم الحل من ماسك بمكونات موجودة في كل منزل ليست مكلفة تمنحك الحصول علي فرد للشعر وتغذية وكمان يعطيكي هذا الماسك لامعه خرافية كما أنه يقضي علي القشرة الشعر أنه يعالج الشعر المتعب والمحروق من الصبغات أو مواد فرد الشعر ،فرحك أقرب تعالي الحل معنا، والعيد أقرب مفيش حل ألا مع هذا الماسك العجيب، إليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقه عمل النشا وبذور الكتان الخرافي الحل لكل مشاكل الشعر وتحدي٢٠٢٢

مكونات تحضير النشا وبذور الكتان الخرافي لتنعيم الشعر الخشن بكل سهولة

نتعرف علي مكونات ماسك النشا وبذور الكتان لتنعيم الشعر الخشن الهيش وهي كما يلي:-

٤ملاعق من بذور الكتان.

٢ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع فيه ٤ملاعق من بذور الكتان ونضع عليهم ٢كوب وسط من الماء. ثم نضع الوعاء علي النار ونقلب حتي يغلي نضعه علي نار خفيف جدا. ننتظر حتي نحصل على قوام ثقيل مثل قوام الجيل نطفي النار ونصفي الخليط بمصفاة وهو ساخن بعد ذلك نتركه حتى يبرد. بعد ذلك نحضر طبق و نضع فيه ٢ملعقة من النشا مع ملعقتان من الماء وندوب النشا جيدا. ثم نضعه علي الجيل الذي صفناه ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-.