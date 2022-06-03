نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر موجود في كل بيت لإزالة البقع الداكنة والجلد الميت سيجعل بشرتك كالزجاج من أول مره بيضاء وناعمة كالاطفال في المقال التالي
جميع النساء ترغب في جعل بشرتها مثل بشرة الأطفال، خالية من أي عيوب، بالإضافة إلى ملمسها الناعم، حتى نصل إلى هذه الدرجة يجب عمل مقشر قوى للبشرة، لكي نتخلص من الجلد الميت الموجود تحت مسام البشرة، ولكن معظم المقشرات التي توجد في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، ولكن معنا نحن لا نقدم أي وصفة لكم تحتوي على أي مواد ضارة، وبالفعل جئنا إليكم بمقشر طبيعي مائة في المائة سيجعل بشرتك مثل الزجاج، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة المقشر الطبيعي في المنزل
كل شخص له نوع بشرة مختلف عن الشخص الآخر، وعلى الرغم من وجود الكثير من المقشرات التي تستخدم في التخلص من الجلد الميت، ولكن يوجد أشخاص لا يعرفون نوع بشرتهم فبتالي لا يأتي المقشر بأي نتيجة، والجميل والرائع في المقشر الطبيعي هذا هو أنه يناسب جميع أنواع البشرة، لا تقلقي مهما كان نوع بشرتك، النتيجة مذهلة في جميع الأحوال، والآن سنقدم لكم مكونات المقشر الطبيعي:
- ربع كوب من الأرز.
- ربع كوب من الحليب السائل، بشرط أن يكون بارد
- طبق لتحضير الوصفة فيه.
- الخليط السحري بالقهوة والنشا للحصول على بشرة بيضاء
- يمكن الحصول على بشرة بيضاء باستخدام ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على
- بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام سوف تلاحظين بياض وجمال بشرتك من أول إستعمال سوف تلاحظين الفرق بين استخدام في هذا الخلطة السحرية
طريقة تحضير المقشر الطبيعي لجعل بشرتك مثل الأطفال
طريقة تحضيره في البيت سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص أن تفعلها، ومن المعروف أن الأرز له فوائد عديدة للبشرة، ونتيجة هذا المقشر ساحرة، ولكن يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاث شهور، وإليكم الخطوات:
- يتم طحن الأرز بأي طريقة متاحة لديك.
- يجب أن يكون الأرز مثل السكر الناعم.
- يتم وضع ملعقة ونصف من طحين الأرز، مع الحليب في طبق عميق.
- يتم تركهم لمدة خمسة دقائق، وبعد ذلك يتم التقليب مرة أخرى حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم تنظيف البشرة جيدا.
- يتم أخذ كمية مناسبة من الخليط ويتم فردها على الوجه.
- يتم تركه لمدة عشرة دقائق أو حتى أن يجف. يتم فركه من على الوجه في شكل دائري، باستخدام أصابع اليد.
- يجب غسل الوجه بعدها بالغسول المفضل لديك.
يتم تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع.
- يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع بإستخدام خلطة من ملعقة صغيرة من البانثينول مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع
- هذا الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ساعتين سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال تزيل سواد السنين حيث تساهم في القضاء على التجاعيد بشكل كببر والتخلص من البقع
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