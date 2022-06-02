نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. الكوكاكولا والصابون ضعيها على القدمين وصفه جبارة لتشقق وسواد الكعبين من اول استعمال في المقال التالي

تعد وصفة الكوكاكولا على الصابون هي وصفة طبيعية مجرّبة من قبّل الكثير من السيدات في معالجة تشقق الكعبين والتخلص من الخشونة، والكوكاكولا هي مكون غير طبيعي ربما ولكن فعاليتها كبيرة جدًا في الكثير من الوصفات الخاصة بمجال العناية بالشعر والبشرة، ومشكلة تشقق الكعبين هي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء كان الرجال أو النساء ولكنها تهم النساء أكثر من الرجال لأنها تؤثر في مظهرها الجمالي الناعم والأنيق. وصفة الكوكاكولا على الصابون لتشقق الكعبين وصفة بيكربونات الصوديوم وخل التفاح لتشقق الكعبين المقادير المستخدمة:- كوب كبير من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

أربع ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط المكونات السابقة كلها في طبق معدني عميق قليلًا ثم قومي بتقليب المكونات إلى أن تمتزج تمامًا وتذوب في الماء.

بعد ذلك قومي بصب الخليط في وعاء كبير يستطيع استيعاب حجم كعبيك وقومي بنقع الكعبين بداخل الوعاء واتركيها منقوعة بداخله لمدة نصف ساعة تقريبًا.

دلكي كعبيك مع النقع وافركيهما بواسطة حجر الخفاف الطبيعي أو بواسطة أي وسيلة للتقشير ثم قومي برفع كعبيك وجففيهما.

رطبي كعبيك جيدًا ثم قومي بارتداء جوارب قطنية قبل النوم حيث أنك يجب القيام بهذه الوصفة ليلًا واستمري عليها يوميًا لمدة شهر تقريبًا. وصفة الملح والليمون والجلسرين لتشقق الكعبين المكونات:- عشر قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين الطبي.

ماء ورد.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير:- قومي بملء حوض الاستحمام بالماء وقومي بإضافة كل المكونات السابقة إلى بعضها داخل الحوض وقلبيهم حتى يذوبوا تمامًا في الماء.

من الأفضل أن يكون الماء دافئ قليلًا ثم قومي بوضع كعبيك داخل الحوض واتركيه لمدة نصف ساعة داخله وبواسطة حجر الكعوب قومي بفرك الجلد الميت حتى يزول تمامًا.

دلكي كعبيك جيدًا ثم قومي برفعهما من الحوض ويجب تجفيفهما ثم ترطيبهما بكريم مرطب مناسب مثل كريم الفازلين أو البانثينول.

احرصي على ارتداء جوارب قطنية قبل النوم للحفاظ على نعومة كعبيك واستمري على هذه الطريقة مرة يوميًا. عمر شويل - جدة كعبك هينور.. الكوكاكولا والصابون ضعيها على القدمين وصفه جبارة لتشقق وسواد الكعبين من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعبك هينور.. الكوكاكولا والصابون ضعيها على القدمين وصفه جبارة لتشقق وسواد الكعبين من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.