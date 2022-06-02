نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي حواجبك بالقرنفل وزيت الزيتون صبغة تدوم طويلا مع تكثيفها وملئ فراغات شعر الحواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث كل انثي على ما يبرز جمالها كما انها تحب دوما التغيير في مظهرها وشكلها المعتاد عليه ، كما يعد تلوين الحواجب من الموضة السائدة هذه الايام وانهم يفضلونها غامقة كما يفضلون اللون الاسود او البني الغامق ، كما يجب ان تكون لون الحواجب منا سبا مع لون البشرة وكما يعهرف البعض اتن اللون الغامق يعطي البشرة الفاتحه اكثر بياضا ، ولهذا نقدم لك بعض الطرق والخلطات الطبيعية لصبغ الحواجب بمواد امنه وغير ضارة بالجلد وشعر الحواجب بعيدا عن التهاب البشرة وتساقط شعر الحاجب مع كثرة التكرار او الاستخدام ، كما يمكنك صبغ الحواحب بالكاكاو والذي يعطي الحاجب لون البني لفاتح ، او يستخدم مسحوق الكركم لصبغ الحواجب باللون الاشقر الذهبي وهكذا ولكن يجب الحذر عند استخدام صبغات الحواجب بااستخدام فرشاة محدبه لرسم الحاجب بطريقة صحيحة

خلطة القرنفل وزيت الزيتون لصبغ الحواجب وتكثيفها

يتميز القرنفل انه يعمل علة تاخير ظهور الشعر الابيض والشيب المبكر للشعر سواء شعر الراس او الحواجب ، كما يساعد على تحفيز نمو الشعر وتغذية بصيلات الشعر ، ويعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر من الجذور للاطراف ،ة كما يعمل على معالجة الشيب والتخلص منه نهائيا

مكونات خلطة القرنفل لصبغ الحواجب:

ملعقة من مطحون القرنفل

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة الاستعمال :

قومي بمزج مسحوق القرنفل المطحون مع ملعقة زيت زيتون حتى يصبح مثل العجين قوام كريمي قومي بفرد الخليط على حاجبيك حتى يتوزع بشكل صحيح ويترك الخليط حوالى نصف ساعة على حاجبيك ولا تعيقي حركتك يمكنك توزيع الخليط وممارسة اعمالك المنزلية بشكل طبيعي ، ثم قومي بغسل حاجبيك جيدا حتى تتخلصي من اثارها وتكرر مرة كل اسبوع.

خلطة القهوة والشاي لصبغ الحواجب

المكونات :

ملعقة من القهوة والشاي

وملعقة من زيت الزيتون او جوز الهند

قومي بمزج المكونات السابقه سويا ومن ثم قومي بتطبيق الخليط على الحواجب مع رسمهم بطريقة صحيحة ومن ثم قومي بغسلها بعد ربع ساعة وتكرر هذه الوصفة مرتان في الاسبوع حتى تحصلين على نتيجة مرضية .