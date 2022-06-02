بإستخدام نصف كيلو من اللحم المفروم حضري كمية كبيرة من الكفتة

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كفتة الأرز من أشهر الأكلات الشعبية في مصر والتي يتم تحضيرها في العديد من المناسبات المصرية المختلفة مثل العزائم والأفراح فيمكنك بإستخدام نصف كيلو من اللحمة المفرومة الحصول على كمية كبيرة من الكفتة المغذية واللذيذة التي يمكنك تناولها مقلية أو داخل مع البطاطس أو بإستخدم تسبيكة الصلصة فقط واليوم سنقدم لكي أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز الإقتصادية اللذيذة. مكونات تحضير كفتة الأرز الإقتصادية: نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كوب ونصف من الأرز المصري الأبيض.

ربطة من الشبت.

ربطة من الكسبرة الخضراء.

ربطة من البقدونس.

2 بصلة حجم متوسط.

5 فصوص من الثوم كبيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. مكونات تحضير خضار كفتة الأرز الإقتصادية: نصف كيلو من البطاطس.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

كوب كبير من الشوربة

ملعقة من السمن البلدي. طريقة تحضير كفتة الأرز الإقتصادية: نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع فيه البصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة ونقوم بخلطهم جيدا. ثم نضيف إليهم الملح والكمون والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والبهارات المشكلة والسكر والبيكنج بودر والكسبرة الجافة ونقوم بالخلط جيدا. ثم نقوم بطحن الأرز في مطحنة الخلاط بعد غسل الأرز جيدا ونقعه وتنشيفه. نقوم بنخل الأرز جيدا ثم نضيف الأرز المطحون في محضر الطعام مع باقي المكونات ونضيف إليه اللحمة المفرومة ونقوم بالخفق جيدا. نضع كفتة الأرز في وعاء ونقوم بتشكيل كفتة الأرز أصابع حسب الرغبة. في مقلاة على النار بها زيت غزير ساخن نقوم بقلي كفتة الأرز. في إناء نرفعه على النار نضيف السمنة والثوم يأخذ لونا. ثم نضيف البصل وعصير الطماطم وصلصة الطماطم. نترك الصلصة لتتسبك جيدا ثم نضيف الشوربة والملح والفلفل الأسود والبهارات. نضع الكفتة المقلية والبطاطس المكعبات إلى الصلصة. نترك الكفتة والبطاطس في الصلصة ليغلوا وتنضج البطاطس ونرفعها من النار وتقدم. عمر شويل - جدة بإستخدام نصف كيلو من اللحم المفروم حضري كمية كبيرة من الكفتة - ثقفني

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