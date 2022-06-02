نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير دايبة دوب طريقة عمل بسكويت أولكر في البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ في المقال التالي

بسكويت أولكر من أكثر أنواع البسكويت الذي يعشقة جميع الأطفال بلا إستثناء لأن بسكويت أولكر يتميز بأنه خفيف جدا ويذوب سريعا بمجرد تناوله مباشرة فى الفم، ويفضل الأطفال تناول هذا البسكويت بوضعه فى كوب الحليب أو كوب الشاي، ويمكن تناوله طوال أوقات اليوم، ويفضلون أيضا تناول بسكويت الأولكر بجانب وجبتهم المدرسية، ولهذا البسكويت فوائد عديدة لصحة جسم الإنسان فهو يعمل على تغذية ونمو الجسم ويعطي النشاط والطاقة لأنه يحتوي البروتينات والفيتامينات والمعادن الموجودة فى البيض والحليب والسكر والزبدة والنشا والدقيق، وفى هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل بسكويت أولكر بنفس الطعم الذي يباع في المحلات، ولكن مضمون الجودة وغير مضاف إليه مواد حافظة التي تسبب تدمير جهاز المناعة وتسبب الأمراض لهذا سوف نعرض إليكي مكونات وطريقة عمل بسكويت أولكر بطريقة سريعة وتحضير سهل لا يستغرق الكثير من الوقت وبمكونات متوفرة فى المطبخ، ويمكن عمل بسكويت أولكر وحشوه بالعجوة، فلا ننصح بشراء البسكويت من المحلات الخارجية مكونات بسكويت أولكر إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير من الزبدة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من حليب البودرة

ربع كوب صغير الحجم من الزيت

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

نصف كوب كبير الحجم من السكر البودرة

أربعة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين حبة البيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر طريقة عمل بسكويت أولكر بأقل تكلفة فى العجان الكهربائي نقوم بوضع كلا من كوب واحد كبير من الزبدة ونصف كوب كبير من السكر البودرة ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى يصبح خليط كريمي.

وبعد ذلك نقوم بوضع إثنين حبة من البيض وربع كوب صغير من الزيت وثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا ثم نقوم بخفقهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة وأربعة ملاعق كبيرة من النشا مع الإستمرار فى خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح خليط متجانس.

وأخير نضع إثنين كوب كبير من الدقيق وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر، ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متساوية فى الحجم ثم نقوم بفردها برفق باليد ثم نضعها فى صينية بها ورق الزبدة حتى لا يلتصق البسكويت بالصينية، ونكرر نفس الخطوة حتى ننتهي من كل كمية الكرات.

وبعد ذلك نضعها في الفرن على درجة حرارة هادئة جدا ثم ننقلها فى طبق التقديم ويصبح بسكويت أولكر جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة بمقادير دايبة دوب طريقة عمل بسكويت أولكر في البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ - ثقفني

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