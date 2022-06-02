بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا في البيت بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من الجاهزة

ليس هناك من لا يعشق الآيس كريم، وقد زاد الطلب عليه خاصة في هذه الأيام في فصل الصيف، كما إنه لذيذ وشهي ويمكن إعداده بالمنزل بأقل الإمكانيات وبدون ماكينة آيس كريم، باستخدام المضرب الكهربائي، و سنتعرف على طريقة عمل ايس كريم الفانيليا ب ٣ مكونات أحلى من الجاهز بطريقة اقتصادية، وستقدمي لطفلك أفضل وأحلي مذاق للآيس كريم مثل الجهاز تماماً، وهناك أكثر من مذاق حيث يوجد الفانيليا، الشيكولاته، الفراولة والمانجو والعديد من النكهات الأخري، كما ظهر مؤخرا آيس كريم بالكوكاكولا.

طريقة عمل ايس كريم الفانيليا ب ٣ مكونات أحلي من الجاهز

هناك بعض المكونات الواجب توافرها في إعداد الآيس كريم، وسنقدم لكم بعض مكونات آيس كريم الفانيليا التي منها:

كوب ونصف من اللبن المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة.

معالق كبار من الكريم شانتيه المركز.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.

٣ أكواب من كريمة الخفق .

ملعقة كبيرة من القشطة.

يمكن الاستغناء عن اللبن والسكر باستخدام الحليب المكثف.

كيفية عمل ايس كريم الفانيليا ب ٣ مكونات أحلي من الجاهز

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على آيس كريم الفانيليا بأشهي مذاق:

أولا نقوم بوضع السكر الناعم مع الحليب المثلج مع الفانيليا في إناء عميق وخفقهم بالمضرب الكهربائي جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكريم شانتيه والخفق من جديد لمدة ٣ إلي ٥ دقائق.

بعد الحصول على القوام المطلوب الكريمي نقوم بوضع القشطة على المكونات والخلط من جديد حتى الحصول على قوام كريمي .

ثم نقوم بوضع الخليط داخل علبة في الفريزر لمدة حوالي ٦ ساعات.

طريقة أخري لعمل ايس كريم الفانيليا ب ٣ مكونات أحلي من الجاهز: