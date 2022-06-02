هذه هي التتبيلة الاصليه لتحضير الكنتاكى الحار المقرمش بنفس طريقة المطاعم

يمكنك تحضير الكنتاكى الحار بطريقة ومكونات سهلة فإنه من اشهر الاكلات السريعة عالمياً فإنه حقق شهرة واسعة وبدأ رجال الأعمال بفتح سلاسل مطاعم مختصة لتجهيز وتقديم الكنتاكى بعدة طرق واطعمه مختلفة فمن السهل تحضير الكنتاكى الحار بقرمشه لذيذه وشهيه فهى عبارة عن عده بهارات خاصه لهذه الوجبه المتكاملة التى تعتبر وجبة غذائية متكاملة تعطى الجسم النشاط البدني وتعمل على تغذية وتقوية خلايا الجسم وإمداه بالفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم، فالكثير من الأشخاص يبحثون عن الطريقة المظبوطه لإعداد خليط الكنتاكى الحار بنفس جودة وقرمشته اللذيذه، لهذا نقدم لكم الطريقة والمكونات الصحيحة لعمل خلطه الكنتاكى بسهولة بدون اى مجهود أو تكلفة وضمان النتيجة والطعم الجيد لهذه الوجبه الشهيرة، فمن اليوم لا يمكنك شرائها بأسعار عالية من المطاعم فقط اتبعى هذه الخطوات التالية للحصول على نفس طعم ومذاق الكنتاكى المقرمش .فهى طريقة مضمونة لعملها وتقديمها للعائله بطعم متميز ومذاق جميل، هذه الطريقة أبهرت الجميع الذين اتبعو الطريقة والمكونات التى نسردها فى هذا الموضوع .

طريقة عمل خلطة كنتاكي المقرمشة

مكونات خلطه الكنتاكى الحار:

كيلو من دبابيس الدجاج

كوب من الدقيق الأبيض

مكعب مرقه دجاج وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود

ملعقه صغيرة من بودر البصل والثوم

نصف ملعقه صغيره من الجنزبيل والقرفة

ملعقه كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقه كبيره من الفلفل الاحمر الحار وكوب من الماء

طريقه تحضير الكنتاكى المقرمش:

اولا نقوم بإحضار اناء عميق لخلط هذه المكونات، نحضر كوب الدقيق ونضيف عليه مرقه الدجاج ونفتتها جيدا، ونضيف الملح والفلفل، ثم نضيف ملعقة البصل البودر والثوم البودر، ثم نضيف الجنزبيل والقرفة وملعقة النشا وملعقة البابريكا ونخلطهم جيدا حتى تدخل البهارات مع بعضها البعض، ثم نقسم هذه المكونات إلى نصفين ثم نقوم بإضافة كوب من الماء على نصف الخليط ونمزجهم جيدا ثم نضع دبابيس الدجاج بداخل هذا الخليط لمدة ساعتين حتى تتشرب، فى الثلاجه، ثم نقوم بغمث قطعه قطعه من دبابيس الدجاج داخل باقى الدقيق المبهر ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر الحار، ثم نقم بتحميرها فى زيت غزير وساخن حتى يأخذ اللون الذهبى وتمام النضج ويقدم بالهنا بجوار بطاطس مقليه و كاتشب حسب الرغبة .