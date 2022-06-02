طريقة عمل مخلل الجزر المقرمش في البيت بمكونات وملح مظبوط وبطعم زي محلات الطرشي

المخللات عامة من أنواع الأكلات التى تقدم على المائدة والتى تعمل على فتح الشهية، وتجعل الكثير من الناس يقبلون علي أنواع كثيرة من الأكلات، ويوجد أنواع عديدة من المخللات مثل مخلل الزيتون ومخلل اللفت ومخلل الخيار ومخلل الفلفل الأخضر ومخلل الليمون أو مخلل الجزر بطعمه المملح والمقرمش، ويمكن إضافة بعض الخضروات إلى مخلل الجزر مثل القرنبيط واللفت، وتتعدد طرق تخليل الجزر فيمكن عمله بالماء والخل أو بالماء والملح مع إضافة زيت الزيتون والثوم وورق اللورا وحبة البركة والكمون فلابد من صنع مخلل الجزر في المنزل لضمان نظافته وجودته وطعمه اللذيذ، والذي له فائدة هائلة لصحة الإنسان فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ولابد أن نتجنب شرائه من المحلات والأسواق، لأن طعمه غير جيد وحتى نتجنب المواد الحافظة الموجودة بمخلل الجزر، وللجزر له قيمة غذائية كبيرة جدا على البشرة وعلى الجسم فعند وضع شرائح الجزر على البشرة يعمل على تفتيح البشرة، وعند تناول الجزر فإنه يعمل على تقوية النظر، ويحمي الجسم من الأمراض ويعمل على تقوية الذاكرة وتنشط العقل، وتسهل عملية هضم الطعام في الجهاز الهضمي.

مكونات مخلل الجزر

كمية مناسبة من الجزر الطازج المقطع على أصابع أو على حسب الرغبة

كمية مناسبة من الملح

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من حبة البركة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم الخل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين فص من الثوم المقطع

حبة من ورق اللورا

برطمان من البلاستيك أو من الزجاج

طريقة عمل مخلل الجزر