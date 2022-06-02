نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ بمكونات مظبوطة وبطعم لذيذ مثل المطاعم في المقال التالي
في هذا المقال سوف تتعرف كل السيدات على طريقة عمل البيتزا الإيطالية بالفراخ مثل التي تباع فى المطاعم بنفس الشكل وبنفس الطعم فلابد من إتباع الخطوات والتكات لتصبح العجينة ناجحة والبيتزا لذيذة، ويمكن صنعها بطريقة سهلة وسريعة التحضير وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة فى متناول الجميع، ويمكن عمل البيتزا بأنواع مختلفة وعديدة مثل البيتزا باللحمة وبيتزا بالسجق ومشكل جبن والتونة وجبنة مارجريتا والبسطرمة، وكل نوع من هذه الأنواع يتميز بنكهة ومذاق مختلف وجميل، وسر طعم البيتزا هو العينة التي تتميز بأنها طبقة رقيقة وخفيفة وهشة، وتعتبر البيتزا من أحب وأفضل الوجبات عند العديد من الناس خاصة الأطفال الذين يطلبون تناولها طوال أوقات اليوم فيقوموا بتناول البيتزا بدلا من وجبة الغذاء أو وجبة العشاء، ومنهم من يقوم بإضافة الكاتشب لذلك تبحث الأمهات على طريقة لعمل البيتزا، وهي من أكثر أنواع الأكلات بحثا عليها، وللبيتزا فوائد كثيرة لأنها تحتوى على الدقيق والحليب والبيض وزيت الزيتون والخميرة وكلها عناصر مفيدة لجسم الإنسان مثل الحليب الذي يقوي العظام والأسنان والخلطة تحتوى على البصل والطماطم والفلفل الأخضر والزيتون.
مكونات البيتزا الإيطالي بالفراخ
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- إثنين كوب ونصف من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- أربعة ملاعق كبيرة من الحجم من زيت الزيتون
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل
- حبة واحدة من البيض
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر
للتزيين
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم
- قطع صغيرة من الفراخ
- ثمرة واحدة من الطماطم مقطع مكعبات
- ثمرة واحدة صغيرة من البصل
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر
- ثمرة واحدة من الفلفل الألوان
- حبة من الزيتون الأسود أو الاخضر
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر
طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالفراخ
- نقوم بتحضير العجان ونضع بع الدقيق والماء والحليب والملح وزيت الزيتون والخميرة الجافة والخل والبيض والسكر ثم نقوم بعجن المكونات جيدا حتى يصبح لينا عجينة متماسكة ثم نتركها لمدة ساعة حتى تخمر.
- وبعد تخمر العجين نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بفرد العجينة جيدا ثم ندهنها بصلصة الطماطم ثم نضع عليها قطع الفراخ والطماطم والبصل والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والزعتر والزيتون ويمكن إضافة قليل من الجبنة الرومي أو الجبنة الموزاريلا ثم نضعها في الفرن حتى يتم نضجها ويصبح لونها ذهبي وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ بمكونات مظبوطة وبطعم لذيذ مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.