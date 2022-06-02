بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ بمكونات مظبوطة وبطعم لذيذ مثل المطاعم

في هذا المقال سوف تتعرف كل السيدات على طريقة عمل البيتزا الإيطالية بالفراخ مثل التي تباع فى المطاعم بنفس الشكل وبنفس الطعم فلابد من إتباع الخطوات والتكات لتصبح العجينة ناجحة والبيتزا لذيذة، ويمكن صنعها بطريقة سهلة وسريعة التحضير وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة فى متناول الجميع، ويمكن عمل البيتزا بأنواع مختلفة وعديدة مثل البيتزا باللحمة وبيتزا بالسجق ومشكل جبن والتونة وجبنة مارجريتا والبسطرمة، وكل نوع من هذه الأنواع يتميز بنكهة ومذاق مختلف وجميل، وسر طعم البيتزا هو العينة التي تتميز بأنها طبقة رقيقة وخفيفة وهشة، وتعتبر البيتزا من أحب وأفضل الوجبات عند العديد من الناس خاصة الأطفال الذين يطلبون تناولها طوال أوقات اليوم فيقوموا بتناول البيتزا بدلا من وجبة الغذاء أو وجبة العشاء، ومنهم من يقوم بإضافة الكاتشب لذلك تبحث الأمهات على طريقة لعمل البيتزا، وهي من أكثر أنواع الأكلات بحثا عليها، وللبيتزا فوائد كثيرة لأنها تحتوى على الدقيق والحليب والبيض وزيت الزيتون والخميرة وكلها عناصر مفيدة لجسم الإنسان مثل الحليب الذي يقوي العظام والأسنان والخلطة تحتوى على البصل والطماطم والفلفل الأخضر والزيتون.

مكونات البيتزا الإيطالي بالفراخ

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

إثنين كوب ونصف من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

أربعة ملاعق كبيرة من الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

للتزيين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم

قطع صغيرة من الفراخ

ثمرة واحدة من الطماطم مقطع مكعبات

ثمرة واحدة صغيرة من البصل

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الفلفل الألوان

حبة من الزيتون الأسود أو الاخضر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر

طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالفراخ