افضل طريقة صبغه بني في البيت خطوة بخطوة وتكون ناجحة 100%

لصبغ شعرك في المنزل صبغه بني ، سواء باستخدام مواد كيميائية أو طرق طبيعية. حيث تحب العديد من النساء تغيير لون شعرهن وفقًا للموضه. من ناحية أخرى ، يقوم الآخرون بذلك للحصول على صبغة أكثر تناسقًا، أو لرؤية بشرتهم أكثر إشراقًا. الذهاب إلى الصالون ليس ممكنًا دائمًا، ومع مرور الأيام يميل اللون إلى التلاشي وتبدأ الجذور في الظهور. يصبح الاختلاف في الصبغة واضحًا. الخبر السار هو أن صبغ شعرك في المنزل عملية بسيطة، خاصة لمن لديهم درجة لون واحدة.

طريقة صبغه بني

يخشى الكثير من الناس صبغ شعرهم في المنزل ويتساءلون عما إذا كان اللون سيتحدد جيدًا ومتساويًا وكما هو متوقع. في هذا المقال نخبرك بالطرق والصبغات المختلفة التي يمكنك استخدامها حتى تفقد خوفك وتشجعك على اتخاذ إجراء في هذا الشأن.

أول الأشياء أولاً: حدد اللون الذي تفضله. للقيام بذلك، ضع في اعتبارك لون بشرتك ولونتك الأساسية وليس أقلها حالة شعرك. بمجرد الاختيار، ضع في اعتبارك السماكة والطول.

إذا كان شعرك كثيفًا وطويلًا ، فستحتاجين إلى صبغة أكثر من تلك التي تحتاجينها بشعر قصير أو ناعم.

إذا لم تصبغ شعرك من قبل وكانت قاعدتك داكنة، فاختر درجة أغمق أو أفتح من لونك الطبيعي، مما يعني عدم وجود أكثر من درجتين على حدة للتأكد من أنها تبدو جيدة. قد لا تكون النتيجة النهائية مطابقة تمامًا لما تم تقديمه على علبة الصبغة. لذلك ، سيتعين عليك المخاطرة هذه المرة ثم ضبط اختيار اللون.

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تحضير الشعر

ما تفعله قبل صبغ شعرك في المنزل لا يقل أهمية عن العملية ويؤثر بشكل مباشر على النتيجة. أحد أكثر الأسئلة شيوعًا يتعلق بالغسيل. هل يجب أن تغسل شعرك أولاً؟ الجواب لا ، عليك أن تفعل ذلك قبل يوم أو يومين من صبغها. لماذا ا؟ لأن الزيت الطبيعي في شعرك سيساعد اللون على الالتصاق بشكل أفضل. وهذا بدوره يساعد على منع الشعر الجاف والتالف ، وهو منتج من مواد الصبغة الكيماوية.

أدوات لصبغ الشعر في المنزل

صبغ.

الفازلين أو زيت الأطفال.

صَحن.

فرشاة.

منشفة.

قفازات بلاستيكية.

قبعة استحمام.

مشط.

كيفية صبغ الشعر في المنزل خطوة بخطوة