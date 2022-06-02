نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة صبغه بني في البيت خطوة بخطوة وتكون ناجحة 100% في المقال التالي
لصبغ شعرك في المنزل صبغه بني ، سواء باستخدام مواد كيميائية أو طرق طبيعية. حيث تحب العديد من النساء تغيير لون شعرهن وفقًا للموضه. من ناحية أخرى ، يقوم الآخرون بذلك للحصول على صبغة أكثر تناسقًا، أو لرؤية بشرتهم أكثر إشراقًا. الذهاب إلى الصالون ليس ممكنًا دائمًا، ومع مرور الأيام يميل اللون إلى التلاشي وتبدأ الجذور في الظهور. يصبح الاختلاف في الصبغة واضحًا. الخبر السار هو أن صبغ شعرك في المنزل عملية بسيطة، خاصة لمن لديهم درجة لون واحدة.
طريقة صبغه بني
يخشى الكثير من الناس صبغ شعرهم في المنزل ويتساءلون عما إذا كان اللون سيتحدد جيدًا ومتساويًا وكما هو متوقع. في هذا المقال نخبرك بالطرق والصبغات المختلفة التي يمكنك استخدامها حتى تفقد خوفك وتشجعك على اتخاذ إجراء في هذا الشأن.
- أول الأشياء أولاً: حدد اللون الذي تفضله. للقيام بذلك، ضع في اعتبارك لون بشرتك ولونتك الأساسية وليس أقلها حالة شعرك. بمجرد الاختيار، ضع في اعتبارك السماكة والطول.
- إذا كان شعرك كثيفًا وطويلًا ، فستحتاجين إلى صبغة أكثر من تلك التي تحتاجينها بشعر قصير أو ناعم.
- إذا لم تصبغ شعرك من قبل وكانت قاعدتك داكنة، فاختر درجة أغمق أو أفتح من لونك الطبيعي، مما يعني عدم وجود أكثر من درجتين على حدة للتأكد من أنها تبدو جيدة. قد لا تكون النتيجة النهائية مطابقة تمامًا لما تم تقديمه على علبة الصبغة. لذلك ، سيتعين عليك المخاطرة هذه المرة ثم ضبط اختيار اللون.
- تعرف أيضا علي صبغ الشعر بدون أمونيا.
تحضير الشعر
ما تفعله قبل صبغ شعرك في المنزل لا يقل أهمية عن العملية ويؤثر بشكل مباشر على النتيجة. أحد أكثر الأسئلة شيوعًا يتعلق بالغسيل. هل يجب أن تغسل شعرك أولاً؟ الجواب لا ، عليك أن تفعل ذلك قبل يوم أو يومين من صبغها. لماذا ا؟ لأن الزيت الطبيعي في شعرك سيساعد اللون على الالتصاق بشكل أفضل. وهذا بدوره يساعد على منع الشعر الجاف والتالف ، وهو منتج من مواد الصبغة الكيماوية.
أدوات لصبغ الشعر في المنزل
- صبغ.
- الفازلين أو زيت الأطفال.
- صَحن.
- فرشاة.
- منشفة.
- قفازات بلاستيكية.
- قبعة استحمام.
- مشط.
كيفية صبغ الشعر في المنزل خطوة بخطوة
- ضع منشفة على كتفيك لتجنب تلطيخ ملابسك. يمكنك أيضًا استخدام قميص قديم لا تمانع في اتساخه.
- ضع الفازلين أو زيت الأطفال على وجهك ورقبتك وأذنيك ومناطق حول خط شعرك لمنع الصبغة من تلطيخ بشرتك.
- اخلطي محلول الصبغة في الوعاء وفقًا للإرشادات الموجودة على الصندوق. في معظم الحالات ، يحتوي هذا على أنبوب كريم وزجاجة من بيروكسيد الهيدروجين.
- تمشيط الشعر جيدًا وقسمه إلى أربعة أقسام. استخدم المشبك لفصل الشعر حتى تتمكن من العمل بشكل أكثر راحة. سيسمح لك ذلك بعدم ترك الأجزاء دون رقابة.
- ارتدي قفازات بلاستيكية وضعي المزيج على الشعر بفرشاة أو باليد ، أولاً على الجذور.
- يمكن أن يساعدك ذيل الفرشاة أو المشط في توزيع الأقسام بشكل متساوٍ ودقيق لتغطية الجذور تمامًا.
- ثم ضعيه من منتصف الأطوال إلى الأطراف. بعد الانتهاء من تغطية كل شيء ، ضعي قبعة استحمام واتركي الصبغة تعمل كما هو موضح في الصندوق.
- إذا كنتِ تريدين فقط لمس الجذور ، ضعي الخليط على باقي الشعر قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت.
- بمجرد انقضاء الوقت ، اشطفي الشعر بالماء (ليس من الضروري استخدام الشامبو والبلسم في هذا الوقت). إذا كان الصندوق مزودًا بالبلسم ، ضعيه واتركيه لمدة خمس دقائق قبل شطفه.
- جففي وصففي الشعر كالمعتاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل طريقة صبغه بني في البيت خطوة بخطوة وتكون ناجحة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.