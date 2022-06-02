نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون أضرار فرد الشعر بطريقة طبيعية ستدمنينها يوميًا لما ستشاهديه من نعومية الشعر وجاذبيته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكيراتين ضمن أبرز أنواع البروتين الذي تستخدمه كثير من السيدات للاهتمام بشعرهن وجعله ناعماً ورطباً، فالبروتين هو البنية الأساسية التي يتكون منها كل من: الشعر، الجلد، وكذلك الأظافر، ويمكن الحصول عليه من خلال الأعضاء الداخلية والغدد، وتبلغ أهمية البروتين للشعر في أنه عنصر أساسي لتركيب الشعر ولهذا تحصل عليه السيدات من خلال كثير من المركبات الصناعية لتقوية الشعر وتعزيز صحته، ويمكن الحصول عليه من مركبات طبيعية أيضاً في المنزل، ويفضل استخدام تلك المركبات التي لا تمثل أي ضرر على الشعر فيما بعد.

ماسك الأعشاب لترطيب الشعر

يمكن تحضير كيراتين طبيعي للشعر في المنزل باستخدام قناع الأعشاب كما يلي:

المكونات

عدد 5 ملاعق من أي أعشاب موجود ما بين: ريحان، بابونج، زعتر، مرمرية، إكليل الجبل، خزامي.

مقدار كوبين أو ثلاثة من الماء العادي.

ملعقة خل كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

أول خطوة يتم غلي العشبة التي تم إحضارها لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نضيف على العشبة المغلية كمية الخل. وبهذا يكون الخليط جاهز للاستخدام، ثم نضع الخليط على الشعر بعد غسله جيداً بالشامبو ثم شطفه.

ماسك الترطيب العميق باستخدام الزيوت الأساسية

يمكن عمل قناع ترطيب للشعر بديل الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل كما يلي:

المكونات

مقدار 60 جرام من زيت الخروع، أو زيت جوز الهند.

مقدار 60 جرام من جل الصبار.

عدد 6 نقاط من أي نوع من الزيوت الأساسية حسب وجوده، مثل: زيت خشب الصندل، زيت إكليل الجبل، زيت خشب الأرز، زيت الخزامي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط كل المكونات السابقة جيداً للحصول على خليط ثم وضعه على نار منخفضة حتى يصبح خليط دافئ. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر مع تدليك الشعر به جيداً. ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين تقريباً. في النهاية نقوم بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب بالطريقة العادية.

قناع البيض والموز والعسل

المكونات

حبتان بيض.

ثمرة موز ناضجة.

عدد 3 ملاعق عسل.

طريقة التحضير والاستخدام

نبدأ القناع بخلط الموز مع العسل ونضيف لهم البيض ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً. بعد ذلك نضع الخليط في وعاء جانباً ثم نضيف له ملعقة من أي مستحضر علاجي للشعر. ثم نمشط الشعر جيداً لضمان وصول الخليط للشعر من الجذور وحتى الأطراف. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين كحد أدنى ثم نغسله جيداً في النهاية.

كوني امرأة متألقة تخاف على مظرها واستبدلي المنتجات الكيميائية بأخرى صحية لفرد الشعر بطريقة طبيعية واستخدام كيراتين طبيعي.