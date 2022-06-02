تركيبة القهوة السرية لعرايس العيد أقوي سكراب للتخلص من سواد وبقع الجسم وتبييض فوري في دقيقه

تركيبة القهوة السرية لعرايس العيد أقوي سكراب للتخلص من سواد وبقع الجسم تعد طريقة عمل سكراب القهوة للسيلوليت هي واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تخلصك نهائيًا من ترهلات الأرداف، فالأرداف من المشاكل المزعجة التي تحدث للكثير من السيدات، فالأرداف تحدث للنساء بشكل أكبر من الرجال لعدة أسباب قد ترجع إليها بعض الأسباب الهرمونية، فهرمونات المرأة تؤثر فيها أكثر من الرجل، ولكي تتخلصي من مشكلة السيلوليت قومي بتحضير سكراب القهوة كما سنوضح لكي في سطور المقال التالية.

طريقة عمل سكراب القهوة للسيلوليت

المقادير:-

نصف كوب كبير من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

زيت جونسون.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا ثم قومي بغسل المنطقة التي تحتوي على السيلوليت وجففيها ثم قومي بتوزيع الخليط عليها.

دلكي المنطقة جيدًا بأصابعك لمدة عشر دقائق بحركات دائرية ثم قومي بتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف ثم قومي بتنظيفها.

بتطبيق هذه الطريقة ستجدي أن الجلد بدأ يحمر قليلًا فقومي بترطيبه جيدًا ويمكنك اتباع هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد لمدة شهر.

طريقة سكراب القهوة مع زيت جوز الهند

المقادير:-

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

ربع كوب قهوة.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط المكونات جيدًا وقلبيها حتى تتجانس تمامًا ثم ابدئي في تطبيقها على المناطق المصابة بالسيلوليت واستمري في تدليكها لعدة دقائق.

اتبعي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا واستمري عليها لمدة شهر كامل.

ما هي أنواع السيلوليت “ترهلات الأرداف”؟

هناك ثلاثة أنواع من السيلوليت والتي تنقسم إلى كل مما يلي:-

السيلوليت الرخو هو أول أنواع السيلوليت وأكثرها شيوعًا وحدوثًا.

بينما النوع الثاني يُسمى بالسيلوليت المائي الذي يحدث بسبب تراكم السوائل في الجسم ويعيق تدفق الدم بشكل جيد ويكون مؤلم قليلًا.

أما النوع الثالث فيُسمى بالسيلوليت الصلب وهو يكوّن طبقة صلبة من الدهون على الجلد وهو من الأنواع الخطيرة.

أسباب تكوّن السيلوليت