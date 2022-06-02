ملعقة سحرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ جدا

الباذنجان من الأكلات الشعبية التي يفضله الكثير، كما يدخل في العديد من الأكلات الشعبية المحبوبة، رغم ان أن الباذنجان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية إلا إنه يتشرب الكثير من الزيت عند قليه، لذا لا ينصح بتناوله مقلي بالطريقة المعتادة لمن لديه أمراض مزمنة أو من يتبع حمية غذائية، كما إن تناوله هكذا يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض خاصة أمراض القلب وتصلب الشرايين، وبالتالي الإصابة بالجلطات القلبية التي قد تؤدي إلى الوفاة، لذا ينصح الأطباء بضرورة تجنب الطرق المعتادة في قلي الباذنجان واتباع بعض الطرق الأخرى التي تمنع تشربه الزيت.

ملعقة سحرية على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش

يوجد بعض الخطوات البسيطة للحصول على باذنجان مقرمش بدون زيت:

نقوم بإحضار عدد ٢ باذنجان وغسله جيداً، ثم نقوم بتقطيعه شرائح او حسب الرغبة.

نقوم بوضع الباذنجان في وعاء واسع ونرش عليه القليل من الملح ونتركه لمدة حوالي عشرة دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الباذنجان في مصفاة وإحضار طاسة ونضع بها القليل من الزيت .

نترك الزيت حتى يسخن ثم نضع الباذنجان حتى يتحول لونه إلي اللون الذهبي المائل إلى البني.

ونقلب الباذنجان على الجانبين حتى تمام النضج، ثم نضعه على طبق به مناديل ورقيه لامتصاص الزيت ويصبح صحي تماما.

قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت