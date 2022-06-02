بسبوسة بالشعيرية والقشطة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ يذوب في الفم

بسبوسة بالشعيرية والقشطة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الكثيرين، وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة والمحببة لديهم أيضا، وهي تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنها من الحلويات التي تعد في المناسبات والأعياد، لذا يقبل على شرائها الكثير من المحلات، وهي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها، لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وتعد بالسميد، والحليب، والسكر، والزيت، والقشطة، وتسقى بالحليب المحلى المكثف، كما أنها تعد بعدة طرق فمنها بالجوز الهند، وبالقشطة، وبالشعيرية، كما يمكنكم تجربة بلح الشام بدون بيض وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة بالشعيرية والقشطة بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، وبألذ الوصفات، أحلى من المحلات لم تجربوها من قبل.

مكونات بسبوسة بالشعيرية والقشطة

تتكون بسبوسة بالشعيرية والقشطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب سكر.

كوب حليب بودر.

كوب ونصف سميد وسط أو خشن.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

175 جم قشطة (علبة).

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب حليب سائل.

350 جم قشطة.

كوب تقريبا شعيرية.

كوب ونصف حليب محلى مكثف أو شربات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة بالشعيرية والقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: