السلطات والمقبلات من أساسيات القائمة لفتح الشهية بجانب كل وجبة فالسلطات تحتوي على فوائد غذائية وصحية عديدة، وتتنوع بأشكال عديدة ومختلفة حيث تشتهر كل بلد بالسلطة التي تميزها فمصر مثلآً تشتهر بتقديم السلطة الخضراء، وهي تحتوي على الألياف الغذائية وخضروات متنوعة وبعض الورقيات التي تعطيها طعم ورائحة جذابة وتقدم بجانب جميع الوجبات الثلاثة وبالأخص بجانب المشويات اللذيذة، تشتهر بلاد الشام بسلطة الفتوش والتبولة.

طريقة عمل السلطات والمقبلات الشهيرة التي تقدمها أشهر المطاعم

بعض الأشخاص عندما يذهبون إلى المطاعم ليتناولوا طعامهم المفضل طلبون نوع معين من أنواع المقبلات أو السلطات التي يتميز بصنعها المطعم، ومن أشهرهم سلطة الطحينة، السلطة الخضراء، سلطة السويس المميزة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار وتتكون من بصل وفلفل أخضر وسوسيس وبعض التوابل المنكهه، نقدم لكم أسهل وأسرع المقبلات التي يمكنك أن تقدمها بجانب جميع الأكلات.

طريقة عمل سلطة السوسيس

المكونات

كيلو سوسيس.

بصلتنان حمراء بحجم كبير.

أربع حبات فلفل رومي.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قشري البصل وقطعيه جوانح رفيعه، ثم أنزعي عناقيد الحبات الفلفل وأخرجي البذور وأغسليهم.

قطعي أيضاً حبات الفلفل حلقات رفيعه، ثم ضعي طاسة عميقة على نار هادئه.

ضعي الزيت وأتركه حتى يسخن، ثم ضيفي حلقات البصل وشوحيها حتى تدبل.

ضيفي حلقات الفلفل وأعيدي التقليب مع أضافه الملح والفلفل الأسود، وأتركيهم لمدة خمس دقائق.

قطعي السوسيس بالحجم الذي تفضليه، ثم ضفيه على المكونات الموجدة بالطاسة وأتركيه لمدة دقيقتان.

غطي الطاسة لكي يتم نضج السوسيس، أتركيه حتى ييبرد ثم أغرفيه في أطباق التقديم.

سلطة البطاطس بالمايونيز

المكونات

أربع حبات بطاطس متوسطة.

حبات كبيرة جرز مبشورة.

حبة فلفل أحمر ألوان مقطعة مكعبات صغيرة.

علبة مايونيز.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير