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غيرى شعرك قبل العيد.. صبغ الشعر بطريقه عبقرية طبيعية بدون مواد كيماوية ننشر اليوم أفضل خلطات طبيعية يمكنك من خلالها صبغ الشعر باللون البني اللامع، فالكثير من السيدات بعد أن يمضي العمر بهن يبدأ شعرهن تغزوه الشعيرات البيضاء وهذه مشكلة بالنسبة للمرأة، فتلجأ إلى الصبغات الجاهزة أو الحناء حتى تخفي هذه الشعيرات ولكن الصبغات الغير طبيعية ليست آمنة كليًا على صحة الشعر وإنما الوصفات الطبيعية هي الطريق الأفضل لصبغ الشعر، وصبغ الشعر يعتبر كنوع من أنواع التغيير في ألوان الشعر وكسر الروتين. خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني 1. صبغ الشعر بالقهوة مكونات الطريقة:- كوب قهوة مطحونة.

بلسم شعر. خطوات التحضير:- قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع كوبين من بلسم الشعر الخاص بك وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا مع بعضهما.

يمكنك إضافة عدة قطرات من خل التفاح وقلبي المكونات ثم اشطفي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أجزاء متساوية وطبقي الوصفة عليها.

اتركي الخليط على شعرك ثلاث ساعات كاملة حتى تحصلي على نتائج أفضل وكلما كانت المكونات أكثر كلما كان المفعول ودرجة اللون أقوى. 2. صبغ الشعر بالبنجر المكونات:- كوب كبير من عصير البنجر.

زيت جوز هند.

زيت زيتون. خطوات التحضير:- ضعي كل المكونات في وعاء واحد وقلبيهم حتى يصبحوا خليط ناعم متجانس وبدون أي تكتلات ثم قومي بتطبيقه على شعرك.

دلكي الخليط على شعرك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة عدة ساعات.

ضعي عدة قطرات من خل التفاح على الوصفة لزيادة تركيز الوصفة ثم قومي بشطف الخليط جيدًا من على شعرك.

كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. نصائح للمرأة بعد صبغ الشعر يجب الانتظار لمدة 72 ساعة قبل غسل الشعر حتى تنغلق مسامه بشكل كامل وحتى يتم الاستفادة من اللون أكبر وقت ممكن.

الشامبو والبلسم الخالي من الكبريت أفضل في غسل الشعر بعد الصبغات.

اغسلي شعرك بعد وضع الوصفة بالماء البارد لا الدافئ حتى لا يتلاشى اللون بسهولة.

رطبي شعرك جيدًا بعد كل مرة تقومي بصبغ شعرك فيها وليكن ثلاث مرات أو مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة غيرى شعرك قبل العيد.. صبغ الشعر بطريقه عبقرية طبيعية بدون مواد كيماوية وبدون كوافير تلوين وتغطيه للشيب - ثقفني

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