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ماذا يحدث عند وضع زيت الزيتون على الموز، تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعدها في حل مشاكل الشعر والبشرة دون حدوث أي أضرار، لأن كل سيدة تهتم بمظاهرها الجمالي والظهور بشكل مميز والبشرة الصافية والشعر الجميل هو ما يظهر جمال المرأة، فيستخدم الكثيرون مستحضرات التجميل باهظة الثمن فلا تعطيهم نتيجة فعالة، ومن أكثر المواد الطبيعية فاعلية زيت الزيتون والموز لعلاج مشاكل البشرة والشعر بشكل سريع، سوف نوضح لكم منو خلال مقالتنا فوائد استخدام زيت الزيتون والموز. لن تصدق ماذا يحدث عند وضع زيت الزيتون على الموز الخلطة الجهنمية لفرد وتنعيم الشعر

المكونات ملعقة من زيت الزيتون.

موزة طازجة.

طريقة التحضير

يساعد هذا الخليط في تنعيم الشعر وتكثيفه بشكل سريع، وذلك من خلال إحضار وعاء وخلط المكونات زيت الزيتون مع الموز، عليك غسل الشعر جيداً وتجفيفة، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف وتركة لمدة ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو الطبي والماء الفاتر. ماسك زيت الزيتون والموز لبشرة بيضاء صافية المكونات نصف ثمرة من الموز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بهرس الموز بشكل جيد، ثم قومي بإضافة العسل وزيت الزيتون، عليك خلط المكونات جيداً حتي تحصلين على خليط متجانس، قومي بتوزيع الخليط على الوجهه والرقبة وتركه لمدة 15 دقيقة حتي يجف بشكل تام، ثم قومي بإزالة الماسك من خلال غسلة بالماء الفاتر، ثم قومي بغسلة بالماء البارد حتي يعمل على غلق المسام، ويفضل عمل هذا الماسك مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة. فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة والشعر الموز وزيت الزيتون فوائد كثيرة فيعمل علي ترطيب البشرة وتفتيحها وإظهار جمالها.

كما يساعد زيت الزيتون والموز على فرد وتنعيم الشعر بشكل سريع وإعطاءة اللمعان والجمال.

زيت الزيتون مفيد جداً للاحتواءة على فيتامينات هامة للجسم تساعد في منحة الصفاء والجمال بشكل واضح دون حدوث أي أضرار للبشرة من استخدامه فعليك إتباع هذا الوصفات الطبيعية المفيدة والفعالة. عمر شويل - جدة لن تصدق ماذا يحدث عند وضع زيت الزيتون علي الموز جربوها ولن تستغني عنها طيلة حياتك - ثقفني

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