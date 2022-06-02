تحضير كب كيك الفانيليا بطريقة بسيطة وناجحة من أول مرة، هل تريدين عمل مفاجأة لطيفة لعائلتك من خلال عمل أحد الحلى الرائعة سهلة التحضير ؟، نقدم لكم اليوم واحدة من أنجح الوصفات لإعداد كب كيك الفانيليا بشكل مُميز وسهل في التزيين، ولا تقلقي فسوف تحصلين على القوام المضبوط والطعم المرغوب حتى إذا كنت من المبتدئات، فقط قومي بعمل خطوات التحضير بعناية لتحصلين على كب كيك فانيليا بطعم لا يقاوم.

طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

مقادير الكب كيك:

كوب وربع دقيق متعدد الاستخدامات بمقدار 175 جرام.

نصف كوب حليب رائب بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 120 مل.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر ناعم بمقدار 150 جرام.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 113 جرام.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير الفروستينج:

2 كوب سكر بودرة.

220 جرام جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف كريمة خفق الحلويات باردة بمقدار 360 مل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها بإضافة البيكنج بودر والملح إلى الدقيق ثم نمزج جيداً، ومن ناحية أخرى نضف السكر إلى الزبدة ثم نخفق جيداً باستخدام المضرب الكهربائي، وبعد ذلك نضف البيض بالتدريج واحدة ثم الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة، وبعد الحصول على مزيج كريمي نضف الفانيليا ونخفق قليلاً وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة بالتدريج مع التبادل بإضافة الحليب الرائب، ونخفق بعد ذلك لمدة دقيقتين حتى نحصل على خليط كقوام الكيك ولكن أثقل نوعاً ما، ثم نجهز قالب الكب كيك مع وضع أوراق الكب كيك وباستخدام ملعقة الآيس كريم نضف خليط الكب كيك، لنملئ القالب بمقدار ثلث اربع فقط ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة مع اختبار التسوية باستخدام عود خشبي، وبعد خروج القالب نترك الكب كيك يبرد حتى يتم تجهيز الفروستينج.

طريقة عمل الفروستينج

في وعاء مناسب نضف كريمة الخفق ثم نخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتماسك، ومن ناحية أخرى نضف السكر البودرة والجبن الكريمي في وعاء ونخفق جيداً ثم نضف الفانيليا ونخفق مجدداً، بعد ذلك نضف كريمة الخفق إلى مزيج السكر والجبن الكريمي ونخلط حتى نحصل على قوام متجانس، ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك قليلاً وبعد ذلك نضعه في كيس حلواني، ونقوم بإضافته على الكب كيك بشكل مناسب مع وضع سبرنكلز للتزيين وبعدها يصبح الكب كيك جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.