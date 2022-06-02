نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع وأسمرار في المقال التالي

بإستخدام وصفة القهوة مع السكر وعصير الليمون علينا بالتخلص من الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الجسم، حيث تنتج مشكلة الجلد الميت والقشور المتراكمة في الجسم نتيجة لعدم نظافة الجسم بشكل مستمر وعدم إستخدام المقشرات في كل إسبوع لذلك علينا بإستخدام المقشرات بشكل منتظم بشكل إسبوعي حتى نحصل على جسم ناعم وجميل، ونلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بإستخدام بعض المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل وتعتبر أي مقشرات يقومون بشرائها من هذه المحلات غير صالحة وضعها على أجسامنا ويرجع السبب في ذلك هو أن هذه المقشرات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على إلتهاب الجلد وظهوره بشكل غير مرغوب. مكونات عمل وصفة لتقشير الجلد الميت خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتقشير الجلد الميت احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة مع خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا تصبح بذلك الوصفة جاهزة لإستخدامها ولكن قبل الإستخدام عليكي بغسل جسمك بالماء الدافئ وتعريضه للبخار حتى تتفتح مسام الجسم.

بعد تفتح مسام الجسم عليكي بوضع هذه الوصفة على جسمك مع العلم أثناء وضع هذه الوصفة على جسمك عليكي بفرك الجسم بهذه الوصفة حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور ثم اتركي هذه الوصفة على جسمك لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور ذلك الوقت عليكي بفرك هذه الوصفة من جسمك تماما والتخلص منها نهائيا ثم عليكي بغسل جسمك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك المقشر جيد.

بعد التخلص من هذه الوصفة إستخدمي زيت جوز الهند كنوع من أنواع المرطبات وعليكي بتكرار إستخدام هذا المقشر مرة واحدة في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تلاحظين أفضل النتائج وتتمتعين بجسم ناعم كالحرير وجميل. عمر شويل - جدة مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع وأسمرار - ثقفني

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