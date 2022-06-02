وصفة معجزة لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

تساعد بعض الوصفات الطبيعية على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات وهي حل مشكلة فراغات الشعر وجود بعض الصلع التي توجد في فروة الرأس، حيث نجد البعض من الفتيات الذين يعانون من مشكلة الفراغات التي تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وهؤلاء الفتيات يقومون بالبحث عن بعض الحلول والإستخدامات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم هذه المراكز بعض الحقن التي يتم وضعها في فروة الرأس التي تعمل على زرع بصيلات الشعر ولكن هذه الطريقة من الطرق التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض وإصابة خلايا المخ والتي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات عمل وصفة للتخلص من فراغات الشعر والصلع

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الثوم.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة للتخلص من فراغات الشعر والصلع