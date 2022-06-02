أخيراً .. الموارد البشرية تصرح متى صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 مع بداية شهر يونيو وطريقة تحديث البيانات

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عمر شويل - جدة الموارد البشرية تصرح متى صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 مع بداية شهر يونيو وطريقة تحديث البيانات هذا ما نوضحه لكم حيث تعتبر مبادرة الضمان الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة من أهم المبادرات التابعة للملكة العربية السعودية، وذلك لكي يمكن لتنمية افضل المجتمعات الممكنة على مستوى الدولة وذلك بمساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أوضحت الوزارة أو موعد صرف الضمان الاجتماعي الموتور سوف يكون يوم الثلاثاء المقبل من شهر ذي القعدة لعام 1443.

الموارد البشرية تصرح متى صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

من المفترض ان ينزل الضمان الاجتماعي المطور منتصف شهر يونيو 2022، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي يسعى لإجراء الكثير من التحديثات على مواعيد صرف الرواتب بصفة مستمرة، ولمتابعة كافة التغيرات فلابد من متابعة قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة تحديث بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

يمكننا التعرف على طريقة تحديث بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الآتي:

أولا: التوجه إلى صفحة الدخول الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيا: في حالة تسجيل المتقدم مسبقا فعليك إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو كلمه المرور.

ثالثا: ثم قم بالضغط على أيقونة الدخول.

رابعا: بعد الانتهاء من تسجيل الدخول سوف يتم تلقائيا فتح صفحة تحديث البيانات فقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والسن وحالة السكن وغيرها.

خامسا: عليك القيام بإدخال الحساب البنكي الخاص بك والبنك سوف يقوم بالتعامل معك.

سادسا: بعد ذلك يمكنك إدخال الدخل الإضافي لديك ثم اضغط على ايقونة التالي.

سابعا: الآن تظهر لك صفحة الشروط والأحكام بعد الانتهاء من قراءتها قم بالضغط على أيقونة موافق.

ثامنا: وأخيرا سوف تظهر لك بعد الموافقة على الشروط والأحكام تم تحديث بياناتك بنجاح.

رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للملكة العربية السعودية عن قيامه بوضع خط ساخن لضمان حصول المواطن على كافة الاستفسارات والاجابات اللازمة عن الضمان الاجتماعي المطور لهذا العام، وذلك من خلال الاتصال على الرقم التالي وهو 19911، حيث يمكن للمواطن تقديم الشكاوى في حالة عدم صرف راتبه، وتقديم كافة استفسارك، وقامت وزارة الموارد البشرية بتشجيع المواطنين على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي, والقيام بتحديث كافة بيانات ومعرفة كل التفاصيل.

التقديم والتسجيل وتحديث البيانات في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التقديم أو التسجيل أو تحديث البيانات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي أطلقت منصة إلكترونية خاصة للعمل على خدمات الدعم المالي الموجهة للمواطنين ومنها خدمات الضمان الاجتماعي المطور، وأي جديد سنوافيكم به من خلال هذا المقال على موقعنا.