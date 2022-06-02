بكوب حليب اصنعي البسبوسة الطرية بقوام دائب وطعمها تحدي أحلى من المحلات

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البسبوسة الطرية، من أجمل الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وهى من الحلويات التي تمتلك طعم مختلف عن الحلويات الأخرى، وهى تتكون من دقيق السميد، وتسقي بالشربات البارد، كما تتميز بحلاوة طعم عند إضافة القشطة والسمن البلدي إليها، وتتميز بشكلها الجميل وطعمها الشهي الذي يجذب الناس إليها، وهى حلوى لذيذة الطعم وكثير من الناس يقبلون على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسبوسة الزبادي المرملة الطرية بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل البسبوسة الطرية توجد بعض المكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 كوب من البسبوسة.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الشربات البارد.

صينية متوسطة الحجم مدهونة بقليل من السمنة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير طريقة تحضير البسبوسة الطرية بطعم لذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها البسبوسة، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض. نضيف السمنة ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الزبادي، والحليب حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نحضر الصينية ونضع الخليط داخلها، ونقوم بتوزيعه على الصينية كلها. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نقدمها بجانب الشاي والعصائر، وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسبوسة الطرية في المنزل. توجد بعض النصائح البسيطة لعمل البسبوسة بطريقة صحيحة مثل المحلات الحلواني وهى كما يلي:- يفضل وضع المكونات بالتدريج حتى نحصل على قوام مناسب.

استخدام كمية صغيرة من البيكنج بودر يعطينا نتائج أفضل.

كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

دهن الصينية جيداً بالسمنة حتى لا يلتصق الخليط بها.

إضافة كوب من الحليب يجعل قوامها طري وللذيذ.

كما يفضل استخدام ملعقة خشبية أثناء التقليب فهي أفضل من المعدن.

يفضل وضع صينية البسبوسة داخل الفرن مباشرة حتى لا تختمر. عمر شويل - جدة بكوب حليب اصنعي البسبوسة الطرية بقوام دائب وطعمها تحدي أحلى من المحلات - ثقفني

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