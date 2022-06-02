نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المايونيز بدون بيض بطريقة صحي وسهلة وسريعة جدًا بقوام كريمي وناعم مثل الجاهزة وأحلى في المقال التالي

المايونيز بدون بيض السريع بطريقة صحية وسهلة، هناك الكثير من الصوصات التي أصبحت لابد من تواجدها في جميع المنازل بشكل دائم وهذا لأنها تستخدم في الكثير من الوصفات وتقدم بجانب الكثير من الوجبات السريعة وبالأخص السندوتشات والمقليات الفطائر، وأصبح صوص المايونيز من احلى وأطعم الصوصات التي تستخدم في العديد من الوصفات وتضاف إلي تتبيلة اللحمة والفراخ لذلك تحرص جميع الأمهات على تواجد هذا النوع من الصوص من المنزل بشكل دائم ولذلك تقوم بشرائه من الخارج، ولكننا اليوم سنقدم لكم أسرع طريقة لعمل المايونيز بدون بيض بطريقة سهلة مثل الجاهز ستحصلين على قوام كريمي وناعم أحلى من الجاهزة بكثير. مقادير المايونيز بدون بيض 1 كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

نصف كوب من الزيت.

عصير نصف ليمونة.

خمسة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير المايونيز بدون بيض في البداية نأتي بوعاء ونضع بداخله كوب من الماء ونضيف عليه ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يذوب النشا مع الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة ونحرص على التقليب المستمر بمعلقة حتى يثقل القوام ويصبح كريمي وكثيف.

نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد قليلًا لكى نستطيع خلطه مع المكونات الأخرى.

لابد من تغطية خليط النشا لكي لا يتكون طبقة جافة على وجه الخليط ونتركه حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك نأتي ثوم ونقوم بتقشيرها وغسله بالماء.

نأتي بخلاط الكهربائي ونقوم بوضع خليط النشا في الخلاط ويضرب جيدا حتى يصبح قوامه ناعم ونضيف عليه عصير الليمون ونضربهم جيدا مع بعضهم لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضيف فصوص الثوم على الخليط ونضربه مع المكونات جيدًا حتى يفرم الثوم مع الخليط تماما ولا يبقى له أثر.

نضيف الملح والفلفل الاسود ونخلطهم مع الخليط.

بعد ذلك بشكل تدريجي خيط رفيع نضع الزيت على الخليط مع الضرب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي وناعم.

ستلاحظين أن القوام بدء يتماسك ويصبح كريمي ومتجانساً وكثيفاً ولونه أبيض.

بعد ذلك نسكب المايونيز بدون بيض السريع في البرطمان ونتركه حتى يبرد لمدة 15 دقيقة ثم يقدم بجانب الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة المايونيز بدون بيض بطريقة صحي وسهلة وسريعة جدًا بقوام كريمي وناعم مثل الجاهزة وأحلى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المايونيز بدون بيض بطريقة صحي وسهلة وسريعة جدًا بقوام كريمي وناعم مثل الجاهزة وأحلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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