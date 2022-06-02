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عمرها 50 عام وتبدو 20.. أقوي كولاجين سحري للبشرة لإزالة الترهلات تعرفي على كيفية وطريقة طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل لشد تجاعيد وترهلات الوجه، فمع التقدم في العمر من الطبيعي أن يشيب كل جزء فينا ومنه الوجه والرقبة والجسم والصحة وكل شيء بحكم السن، ولذلك تلجأ بعض السيدات إلى حقن الفيلر والبوتوكس لشد الوجه والرقبة والشفايف، ولكن هذا الطريق خطر جدًا فهو يغير شكل الجسم ويجعله وكأنها دمية لا تتحرك بشكل طبيعي ولذلك الوصفات الطبيعية هي أكثر طريق آمن على صحة الإنسان وبشرته. طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل مكونات عمل الماسك:- حبة بيضة كبيرة (البياض فقط).

ملعقة كبيرة من عصير الليمون العضوي.

ماء ورد. طريقة عمل الوصفة:- قومي بإضافة بياض البيض مع عصير الليمون وماء الورد وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وناعم تمامًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك حتى تنظفيها من أي شوائب من الكريمات ومستحضرات التجميل وبعد ذلك قومي بتجفيفها.

ثم ابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك ودلكي مع التطبيق بحركات دائرية لمدة دقيقتين تقريبًا ثم قومي بتركه على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف تمامًا من على بشرتك قومي بشطفها بماء دافئ ثم قومي بتمرير قطعة ثلج على بشرتك لغلق مسام البشرة.

يمكنك استخدام وصفة الليمون والجلسرين لشد البشرة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج ومن الأفضل تطبيقه في الليل حيث أن الليمون قد يتفاعل مع الشمس ويؤثر في البشرة تأثير سلبي. طريقة عمل ماسك اللبان الذكر مكونات الطريقة:- عدة حبات من اللبان الذكر.

كوب كبير من الماء المغلي.

ماء ورد. طريقة التحضير:- قومي بوضع اللبان الذكر بداخل قدر معدني مع الماء واتركيه حتى يغلي تمامًا حتى يصبح لون الماء أبيض تمامًا ثم قومي برفعه من على النار.

قومي بطحن اللبان الذكر وأضيفي الماء الورد إليه وقلبيهم جيدً ثم ابدئي في تطبيقه على الوصفة ودلكي جيدًا مع الفرد.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بفرك البشرة جيدًا ونظفيها من بقايا الخليط عليه واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة عمرها 50 عام وتبدو 20.. أقوي كولاجين سحري للبشرة لإزالة الترهلات والتجاعيد في البشرة وتحت العين واليدين في 3 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها 50 عام وتبدو 20.. أقوي كولاجين سحري للبشرة لإزالة الترهلات والتجاعيد في البشرة وتحت العين واليدين في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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