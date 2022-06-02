نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون المها.. روتين تطويل الرموش طبيعياً بدون مسكرا او مستحضرات ضارة وبدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة للحصول على عيون جذابة عليكي المواظبة على تطبيق روتين تطويل الرموش، فهو من أفضل وأسرع الطرق للحصول على رموش كثيفة وطويلة ولن تحتاجي لوضع مستحضرات التجميل بعد الآن، فمن خلال وصفات مكوناتها طبيعية 100% لتحصلي على المطلوب وفي أقل وقت ممكن، ولكن تجنبي عدم الإفراط في وضعها حتى لا تتسرب لداخل العين وتسبب انتفاخات نحن في غنى عنها، لذلك نوضح من خلال السطور التالية بعض الوصفات التي أثبتت فاعلية عالية في زيادة طول وكثافة رموش العين ويمكن تطبيقها على الحواجب أيضا.

روتين تطويل الرموش اليومي

لتحفيز الرموش على النمو عليكي ترطيبها بشكل يومي ببعض من المرطبات الطبيعية مثل زيت الزيتون والفازلين والألوفيرا والشاي الأخضر وغيره، فمن خلال الاستخدام اليومي لهم كمرطب يعمل على زيادة نمو الرمش بمعدل زيادة عن المعدل الطبيعي ويمنع تساقطه بشكل نهائي، ويتم الاستخدام كما يلي:

الشاي الأخضر

بعد غليه يتم تركه جانباً حتى يبرد تماماً وبواسطة قطعة صغيرة من القطن يتم توزيعه من الجذور وحتى الأطراف وتركه لمدة تلت ساعة تقريباً قبل البدء في غسله، ويتم وضعه على الرموش مرتين في اليوم الواحد.

جل الألوفيرا

بواسطة فرشاة ماسكرا نظيفة وبعضاً من جل الصبار يتم وضعه على كامل الرموش بشكل يومي وستلاحظين الفرق في خلال أسبوع واحد فقط.

الفازلين

يتم وضع الفازلين على الرموش لترطيبه ثلاث مرات فقط خلال الأسبوع لأنه من المرطبات القوية.

زيت الزيتون

يتم وضعه بشكل يومي على الرموش فهو من المكونات الطبيعية المغذية للرموش وتعمل على ترطيبه بشكل فعال.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش

عند الرغبة في زيادة طول الرموش بشكل سريع عليكي إحضار المكونات التالية لعمل الوصفة الخاصة بالروتين اليومي:

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

و2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

قطن نظيف.

الطريقة:

قومي بخلط كلاً من الزيت والألوفيرا، ومن خلال قطعة قطن صغيرة.

بعد ذلك يتم غمسها في الخليط.

ثم نقوم بفرد على كامل الرموش وتركه طوال فترة الليل.

بعد ذلك يتم غسله في الصباح الباكر بواسطة الماء الفاتر.

بينما للحصول على نتائج مرضية قومي باستخدام الوصفة بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة.

في الختام قدمنا لكم روتين تطويل الرموش اليومي القعال بوصفات طبيعية ستحصلين على رموش طويلة وبسهولة دون الحاجة لكوفيرات.