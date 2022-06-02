في حر الصيف قومي أعملي الأيس كريم في المنزل مثل الجاهز بطريقة صحية وبمكونات اقتصادية

في فصل الصيف نقوم بالبحث عن المشروبات التى تساعد الجسم على الترطيب خلال اليوم، ايضا نبحث عن الحلوى المثلجة مثل الآيس كريم، حيث يعد كوكتيل الايس كريم بالفواكه من الحلوى المثلجة الشهية التى تعطى الجسم انتعاشاً حقيقياً ويمد الجسم بالطاقة المطلوبة وخاصة عند الشعور بحرارة الجو، حيث يمكن إعداد هذه المشروبات في المنزل بكل سهولة ومذاق شهي، فاليكم طريقة عمل ايس كريم الكوكتيل.

يأتي الصيف وتأتي معه حرارة الجو والتى تعطى الجسم الإحساس بالحرارة الشديدة، ومع أيام الصيف وحرارته يجب تناول السكريات والحلويات المثلجة مثل الآيس كريم أو العصائر الكعدة بالفواكه الطازجة ويمكن أيضا اضافة بعض الفواكه بالايس كريم ليصبح كوكتيل لذيذ، وهذا سوف نقوم بتحضيره اليوم الايس كريم بكوكتيل الفواكه اللذيذة، اليكم بعض الطرق.

طريقة عمل ايس كريم الفراولة

المكونات:-

علبة من الحليب المكثف المحلى.

٢ كوب من كريمة الخفق.

فانيليا.

قطع فراولة.

الطريقة:-

توضع كريمة الخفق في الفريزر لمدة ساعة حيث لابد ان تكون مثلجة ثم نحضرها ونضعها في بولة ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي حتى يثقل قوام الكريمة ويصبح خليط متماسك.

نضيف الحليب المكثف المحلى والفانيليا على الكريمة ونستمر في الخفق حتى تمتزج جميع المقادير مع بعضها ولا نستمر في الخفق لفترة طويلة.

نقوم بهرس الفراولة بالهراسة اليدوية حتى تصبح ناعمة وتوضع على المزيج السابق ونخفق مرة أخرى حتى ياخد لون الفراولة وطعمها.

يوضع الخليط في الفريزر لمدة ٥ ساعات تقريبا حتى يتجمد تماماً.

طريقة عمل ايس كريم الشيكولاتة:-

نضع كريمة الخفق المثلجة في وعاء ونخفق جيدا حتى يصبح قوام الكريمة ثقيل ثم نضيف عليه الحليب المكثف. نخفق مرة اخرى ثم نضع ملعقتين من الشيكولاتة الذائبة او الكاكاو الخام حسب المتاح ونخفق مرة اخرى ويوضع الايس كريم فى الفريزر حتى يجمد.

طريقة عمل ايس كريم الكراميل:-

نضيف الكريمة وتضرب جيدا بالمضرب ثم نضع الحليب المكثف عليها والفانيليا ونقلب مرة اخرى ونقوم بإضافة صوص الكراميل عليها ونخفق حتى يتماسك الخليط ثم يوضع في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة عمل ايس كريم كوكتيل

المكونات:-

نكهات الآيس كريم المجهزة مسبقاً.

قطع من التفاح الأخضر.

قطع من التفاح الأحمر.

قطع من الموز.

قطع من العنب الاحمر.

نصف كوب من عصير الجوافة.

صوص الشيكولاتة او صوص فراولة.

قطع من البسكويت المفتت.

الطريقة:-