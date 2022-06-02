نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتقشير البشرة وتفتيح الوجه بسرعة في أسبوع فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتقشير البشرة أو ما يعرف بالصنفرة من أهم خطوات تنظيف البشرة فهي تساعد في التخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة الذي يتسبب في كثير من المشاكل ويجعل البشرة غير نضرة، فيساعد تقشير البشرة كثيراً في تعزيز تدفق الدورة الدموية للوجه الذي يؤدي بدوره لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة وخاصةً الجبهة، هذا بجانب الدور الكبير الذي يقوم به في ترطيب الجلد بشكل كبير، ويمكن تقشير البشرة بمنتجات صناعية تحتوي على حبيبات صغيرة لتزيل الجلد الميت، أو تحضير الصنفرة هذه في المنزل بمكونات طبيعية.

أسرع طريقة لتقشير البشرة

يعد ماسك القهوة لتقشير الوجه من أشهر خلطات تقشير البشرة وأكثرها استخداماً منذ زمن بعيد، ويتم تحضير خلطة تقشير الوجه بالقهوة كما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

طريقة التحضير

نبدأ الخلطة بوضع كمية القهوة على عسل النحل في طبق بلاستيك ونخلطهم مع بعضهم جيداً ليتكون خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على البشرة لمدة تلت ساعة، مع مراعاة تدليك البشرة جيداً بحركات دائرية. ثم نغسل البشرة بماء فاتر للتخلص من الخلطة. ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين كل أسبوع لنضارة وإشراق الوجه.

ماسك القهوة لتفتيح الوجه



تشتهر القهوة كثيراً بدخولها في الكثير من خلطات تفتيح البشرة السمراء من خلايا الجلد الميت وتنظيف البشرة أثناء الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة، ويتم تحضير هذه الخلطة كما يلي:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

حبة بيض كاملة.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بخفق البيضة مع كمية القهوة جيداً في وعاء عميق. ثم نضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة. نستمر في تدليك البشرة بالخليط بحركات دائرية لعدة دقائق، ثم نشطف الوجه بماء فاتر. ينصح بتكرار هذا الخليط مرتين كل أسبوع لضمان التخلص من خلايا الجلد الميت، حيث نجد أن البيض له دور كبير في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد.

خلطة لتفتيح وتبييض البشرة والوجه

كما ذكرنا سابقاً أن القهوة مكون رئيسي في معظم خلطات تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة، ويمكن الحصول على أسرع وصفة لتفتيح البشرة من الخطوات التالية:

مقدار ملعقة شوفان صغيرة.

ملعقة من القهوة السادة صغيرة.

مقدار نصف ملعقة زبادي كبيرة.

طريقة التحضير