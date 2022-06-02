نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بأبسط المقادير في المنزل في المقال التالي

تعد كيكة الرواني من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها للضيوف وفي المناسبات أو أي زيارة وتتميز كيكة الرواني بمذاقها الشهي واللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، وتعتبر كيكة سهلة التحضير ويمكن تحضيرها في أي وقت وهي عبارة عن مزيج بين الكيكة العادية والبسبوسة ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات مضمونة بدلا من شرائها من المحلات في الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة الرواني الرائعة. مقادير عمل كيكة الرواني في المنزل كوبان من الدقيق الأبيض

كوب واحد من السكر الناعم

كوب واحد من اللبن السائل

ثلاثة من حبات البيض متوسط الحجم

ثلاثة أرباع كوب من لبن الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة من السمنة

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر

كمية من جوز الهند المبروش

كمية من الشربات البارد طريقة عمل كيكة الرواني في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به السمنة والسكر ونقوم بخفقهم معا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط أبيض اللون.

ثم نقوم بإضافة البيض تدريجيا مع الاستمرار في الخفق بين كل بيضة والأخرى جيدا، ثم نضيف الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك نضيف كمية لبن الزبادي مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات عن بعضها.

ثم نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق به ونضيف إليه البيكنج باودر، ثم نضيفه إلى الخليط تدريجيا حتى ننتهي من كمية الدقيق تماما.

بعد ذلك نضيف كمية اللبن السائل تدريجيا مع الاستمرار في الخفق جيدا حتى يمتزج مع باقي المكونات.

نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت ونرش بها قليل من الدقيق.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع بها الصينية ونتركها لمدة ساعة إلا ربع مراعاتها حتى تنضج الكيكة جيدا.

بعد أن تنضج الكيكة نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة ونتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بتقطيعها ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع كوب من الشاي، وبألف هنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بأبسط المقادير في المنزل - ثقفني

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