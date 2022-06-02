“شعرك زي الحرير”.. أقوي كيراتين طبيعي لشعر ناعم زي الحرير وبخطوات سهلة وهتشوفي الفرق بنفسك

الكيراتين هو عبارة عن البروتين الطبيعي الذي يتواجد في الشعر، وعند تناقصه من الشعر قد يؤدي لحدوث الكثير من المشاكل منها جفاف الشعر وزيادة التجاعيد وهيشانه لذلك قد يضطر البعض لعمل كيراتين للشعر في صالونات التجميل وقد يساعد بالفعل على علاج الشعر ولكن لفترة محددة وبعد ذلك يدمر الشعر، وقد يؤدي لتساقطه بشكل ملحوظ، ولكن الأفضل في هذه الحالة هو عمل بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مغذيات للشعر تعطي نفس نتيجة الكيراتين الطبيعي، وتعيد للشعر جماله وحيويته، تابعونا في هذا المقال للتعرف على أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

طريقة بسيطة ولكنها قد تساعد في فرد الشعر وزيادة نعومته وتغذيته وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كيس من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من خل التفاح.

طريقة التحضير

احضري طبق بلاستيكي، ثم قومي بوضع الخميرة بداخل الطبق مع إضافة البيض والخل بعد ذلك.

اخفقي كل المكونات جيدًا مع بعض للحصول على خليط متجانس.

اتركي هذا الخليط مغطى حتى يختمر لمدة نصف ساعة.

يمكنك توزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف الان.

ارتدي قبعة خاصة بالشعر، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالمياه والشامبو واستمتعي بالنتيجة الرائعة.

ينصح بتكرار الوصفة على الشعر بشكل مستمر وذلك للحصول على أفضل النتائج التي تستمر لفترات طويلة.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر بالموز

الموز من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والتي قد تساعد في تغذية الشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

حبة واحدة من الموز مهروسة.

بيضة واحدة.

طريقة الاستخدام