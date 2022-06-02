افضل الخلطات الطبيعيه لنعومة الشعر وجمالة بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

الشعر الجميل الجذاب هو زينة كل امرأة، ولذلك فإن الشعر الناعم هو حلم يبحث عن الجميع، والافضل للحصول على هذه النتيجة لابد من تطبيق مواد طبيعية وليس مستحضرات جاهزة بها مواد كيميائية قد تؤدي إلى جفاف الشعر، تابعو معنا السطور التالية للتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل النتائج في وقت قياسي.

الشعر الناعم هو حلم لكل فتاة، لذلك فهو من أهم ما يبحث عنه الكثير منهم وعن كيفية تحقيق ذلك، وهناك العديد من المنتجات التي تباع في المحلات لا تعطي النتيجة المطلوبة ولها تكاليف مرتفعة بشكل كبير كما أنها ليست آمنة من حيث المكونات، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على اسرع حل لتنعيم الشعر والتخلص من اي تقصف ويصبح رائع من حيث الجمال، تابعو معنا المقال لمعرفة أهم الوصفات التي يمكن أن تستخدم لهذا الهدف.

أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة لتنعيم الشعر وجماله

استخدمي المواد الطبيعية التي تحقق لك أفضل النتائج المطلوبة لشعر ناعم كالحرير بدون اي هيشان او تساقط، ومن أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها كالتالي:

خلطة زيت جوز الهند والكاري لتنعيم الشعر

المكونات

بعض أوراق الكاري.

ربع كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والتطبيق على الشعر

احضري زيت جوز الهند وقومي بوضعه في وعاء معدني.

أضيفي إليه أوراق الكاري.

ارفعي المكونات على النار حتى يتم غليان المكونات.

ارفعي الخليط واتركيه حتى يبرد تمامًا.

يمكن استخدامه في أي وقت من خلال توزيع الخليط على الشعر من الجذور للأطراف مع مراعاة التدليك لكل اجزاء الشعر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

مجموعة الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بإحضار وعاء، واضيفي بداخله كل انواع الزيوت التي تم تحضيرها مع بعض.

اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم قومي برفع الزيوت على النار حتى يتم تدفئتها فقط.

وزعي الخليط على الشعر وعلى فروة الرأس، مع التدليك أثناء وضع الخليط.

يتم ارتداء قبعة من البلاستيك على الشعر أو منشفة ساخنة.

اتركي الخليط لمدة ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

كرري الوصفة للحصول على نتيجة أفضل خلال فترة بسيطة.

وصفة الزبادي وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

المكونات

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق كبار من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق على الشعر