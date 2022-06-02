اصنعي بنفسك العيش المصري الصحي بقوام هش ومنفوخ أحلى من المخابز

العيش المصري ، من المخبوزات الصحية الرائعة التي تعطي للجسم الحيوية والنشاط، لأنه يحتوي على الدقيق الأسمر وهو من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما يتميز الخبز بخفت قوامه وشكله المنتفخ الجميل، وتجد عليه إقبال كبير من الناس، ويقدم بجانب الأكلات الشعبية مثل الفول، والطعمية، والحواوشي، والكباب حتى يعطي لهم طعم مميزورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل العيش المصري الهش بقوام منتفخ ولذيذ أحلى من المخابز.

مكونات عمل العيش المصري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. كوب من الدقيق الأبيض. كوب ونصف من الدقيق الأسمر. ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل العيش المصري بطعم لذيذ وقوام هش وخفيف أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والسكر، والخميرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه جانباً حتى يصبح مثل الرغوة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأبيض على خليط الخميرة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نغطي الوعاء مرة أخرى ونتركه جانباً لمدة عشرين دقيقة حتى يتضاعف حجمه.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأسمر والملح للخليط ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجين لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بتفريغ الهواء من العجين.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح قليلا.

نحضر سطح متساوي ورشه بقليل من الدقيق الابيض، ثم نقوم بفرد كرات العجين عليها حتى تصبح رقيقة مثل الدائرة تماماً.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع صينية كبيرة من الصاج داخل الفرن ونتركها حتى تسخن تماماً.

ثم نقوم برص الخبز على الصينية ونغلق الفرن جيداً لمدة خمس دقائق، سوف تلاحظين العيش ينتفخ ويصبح مثل الجاهز تماماً.

نخرج الخبز من الفرن بعد أن يحصل على اللون الذهبي ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقديم العيش بجانب الفول والطعمية، والجبنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل العيش المصري بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها عند عمل الخبز في المنزل وهى كالتالي:-