النشا والأرز كنز رهيب: لتبييض البشرة بشكل غير معقول وتحدي 2022

نقدم اليوم النشا والأرز كنز رهيب ، حيث تعد وصفة تقدري تعملي منه وصفتين كل وصفة منهم رائع للبشرة يعني نقدر نعمل منها تبييض من مكون واحد للاستخدام قبل المكياج وبعد أزالته من البشرة كقابض المسامات الواسعة ويعمل علي شد البشرة وتفتيحها يعمل علي ترطيب البشرة يجعل البشرة ملساء وإذا أستخدم قبل المكياج قبل وضع الفونديشن لا يجعل خطوط وتكتل علي البشرة، الوصفة الثانية من هذه الوصفة هي كريم خطير يعمل علي تفتيح البشرة والهالات السوداء يغذي البشرة يمنح البشرة نضارة وحيوية ولمعه طبيعية ويعطي ملمس ناعم جدا ويقلل من التجاعيد لهذا سمينها الوصفة اثنين في واحد حلم التفتيح الفوري سيحدث مع أستخدم الوصفة لم يصبح حلم بل حقيقة وواقع سوف تحصلي عليه من هذه الوصفة التي سوف نقدمها من خلال موقع ثقفني و نقدم لكم طريقة عمل النشا والأرز كنز رهيب لتبييض البسرة بشكل غير معقول ٢٠٢٢.

مكونات عمل النشا والأرز كنز رهيب لتبييض البشرة بشكل ملفت للغاية

اليوم سوف نقدم لكم مكونات الماسك بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١كوب من الأرز.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة من العسل.

٢معلقة من الزبادي.

١ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه كوب الأرز وعليه ٢كوب من الماء ونتركه الأرز منقوع في الماء لمدة خمسة دقائق. ثم نصفيه الماء من الأرز ونأخذ الماء ونضعه في زجاجة وبذلك حصلنا علي تونر طبيعي للبشرة. الخطوة الثانية نأخذ الأرز المطحون وننشفه كويس جدا بعد ذلك نطحن الأرز جيدا بواسطة مطحنه التوابل. ثم نحضر وعاء ونضع فيه ٢ملعقة من مطحون الأرز ونضع عليها ٢ ملعقة من النشا ونقلب كويس جدا. بعد ذلك نضع ٢ملعقة من الزبادي و٢ملعقة من العسل ١ملعقة من ماء الورد. ونحرك المزيج جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي.

بنسبة لتفتيح نضعه في بخاخه ونرش علي الوجه قبل النوم أو بعد إزالة الميكب بعد كل غسيل الوجه أنه روعة جدا.

أما بنسبة الماسك أو الكريم نغسل الوجه جيدا ونتخلص من أي أتربة أو دهون أو كريمات علي البشرة.

نضع الماسك علي كامل البشرة وتحت العينين لأنه أمن جدا لمدة عشر دقائق ثم نفرك الوجه بحركات دائرية خفيفة لعمل سكراب للبشرة.

ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسام ونعمل هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد النشا والأرز كنز رهيب لتبييض البشرة بشكل فوري

سوف نتعرف اليوم علي فوائد مذهلة للماسك السحري وفوائده للبشرة وهي كما يلي:-