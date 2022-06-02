بأسرار المحلات.. طريقة عمل عجينة البيتزا الهشه بشكل احترافي

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، تعد البيتزا من أكثر الأكلات الخفيفة التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار والتي تتعدد مكوناتها لكي يتم إكسابها المذاق الرائع، كما يمكنك إعداد العديد من الأطعمة المختلفة من البيتزا فهناك بيتزا بالدجاج أو باللحم المفروم وكذلك بيتزا بالسدق وكذلك بالتونه ويوجد بالبسطرمة وغيرها من الأطعمة الرائعة التي يعشقها العديد من الأشخاص لذلك تبحث سيدات البيوت عن أسهل الطرق لإعداد البيتزا في أقل وقت وبشكل سريع تتشابه مع بيتزا المحلات، كما يتم الإبداع في تحضيرها فيوجد نوعان من البيتزا شرقية وإيطالية التي تكون ذات عجينة هشة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

بمكونات بسيطة يتم إعداد أشهى بيتزا هشة والتي تتكون من الآتي:

مقدار ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.

كوب من الزبادي البلدي.

مقدار ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

القليل من الملح.

ثم القليل من البيكنج بودر ومحسن الكيك.

ربع كوب من الزيت.

القليل من اللبن.

ربع كوب ماء دافئ للعجن.

ثلاث حبات طماطم لإعداد الصلصة.

اثنين فص ثوم ناعم للصلصة.

ملح وفلفل أسمر.

طريقة تحضير البيتزا الهشة

يمكنك وبكل سهولة التمتع بتحضير البيتزا الهشة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ويتم إضافة الدقيق المنخول والبيكنج بودر والملح والزبادي.

ثم يتم إضافة الخميرة على الماء الدافئ والسكر.

يتم إضافتها على الخليط وإضافة اللبن ويتم تقليب العجينه جديدا لحين أن تصبح متماسكة ولينة.

ثم يتم إضافة الزيت ويتم عجنها وتركها لتختمر.

بعد ساعة يتم إخراجها وتقطيعها إلى كرات متوسطة الحجم.

يرش دقيق وتفرد العجينة بسمك ضئيل ويتم دهن الصينية جيدا بالزيت وتوضع عليها العجينة.

يتم فردها جيدا وتوضع طبقة من الصلصة على الوجه ويتم رص الفلفل الرومي المقطع لحلقات وبعد ذلك الحشو المرغوب فيه وعلى الوجه حلقات الزيتون والجبن المبشور وتوضع في الفرن 15 دقيقة لتمام النضج.

في الختام فقد تناولنا طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة والمكونات الرئيسية لإعداد البيتزا وكذلك طريقة تحضيرها للحصول على بيتزا هشة تشبه بيتزا المحلات التي يتسارع العديد من الكبار والصغار لشرائها.