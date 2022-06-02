نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 75 عاما والسر في طريقه التحضير في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الأسمرار وتساعد على تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وسواد السنيين إلى جانب تخفيف التجاعيد والخطوط التي تظهر على الوجه لذبك بعد والبحث والأطلاع وجدنا أن وصفة زيت الزيتون مع الموز تساعد كثيرا في حل جميع مشاكل البشرة فنجد أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي يمكن أن تفيد البشرة ويساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة ويحتوي الموز أيضا على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم وتستطيع مد البشرة بما تحتاج إليه من عناصر لذلك سوف نوضح وصفة الموز مع الزيتون من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الموز مع الزيتون
نجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات بسيطة وفعالة وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..
- زيت زيتون.
- موز.
- زيت جوز هند.
- ماء.
- نشا.
طريقة تحضير تلك الوصفة
تحضر الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن لأي أحد أن يقوم بعملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية
- نحضر وعاء ونضع به النشا وماء الورد نقلب المكونين حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من زيت جوز الهند.
- ثم بعد ذلك نحضر موزة ونقوم بهرسها جيدا.
- نقوم بخلط الموزة على المكونات السابقة حتى تتجانس.
- توضع الخلطة على الوجه والجسم والأماكن الداكنة وسوف نلاحظ أن الخلطة ساعدت في تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من الأسمرار.
- تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للوصول إلى النتيجة المطلوبة
- تساعد تلك الوصفة على إخفاء الترهلات مع الوقت وترطيب البشرة.
- تعمل تلك الوصفة على توحيد لون البشرة والتخلص من أثار أشعة الشمس الحارقة.
- يمكن أن تستخدم تلك الوصفة في تسمين الخدود والحصول على وجه ممتلئ.
- يجب على جميع ربات المنازل والسيدات والفتيات تجريب تلك الوصفة بشكل مستمر حتى يتم إلى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
- تخلصنا الوصفة من تجاعيد الوجه فهي تسبب الأزعاج لكثير من السيدات.
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