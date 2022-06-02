حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 75 عاما والسر في طريقه التحضير

تبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الأسمرار وتساعد على تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وسواد السنيين إلى جانب تخفيف التجاعيد والخطوط التي تظهر على الوجه لذبك بعد والبحث والأطلاع وجدنا أن وصفة زيت الزيتون مع الموز تساعد كثيرا في حل جميع مشاكل البشرة فنجد أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي يمكن أن تفيد البشرة ويساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة ويحتوي الموز أيضا على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم وتستطيع مد البشرة بما تحتاج إليه من عناصر لذلك سوف نوضح وصفة الموز مع الزيتون من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الموز مع الزيتون

نجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات بسيطة وفعالة وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

زيت زيتون.

موز.

زيت جوز هند.

ماء.

نشا.

طريقة تحضير تلك الوصفة

تحضر الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن لأي أحد أن يقوم بعملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية