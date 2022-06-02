اصنعي بنفسك القرص الفلاحي بحشوة العجوة اللذيذة بطعم أحلى من المخابز

القرص الفلاحي بحشوة العجوة ، من أجمل أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وهي تمتلك قوام هش وخفيف يجعل الكثير من الناس يرغبون في صنعها، كما تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي على حشوة العجوة التي تساعد على بناء الجسم، وتقوي جهاز المناعة عند الأطفال، وتحارب العديد من الأمراض، وطريقة صنع القرص في البيت بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل القرص الفلاحي بحشوة العجوة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل القرص الفلاحي بحشوة العجوة

تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ. نصف كوب من السكر. ملعقة من الخميرة الفورية. بيضة. نصف كوب من الزبدة السائلة. ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح. طبق صغير من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة القرص الفلاحي بحشوة العجوة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ثم نضع بها الحليب الدافئ، والسكر، والخميرة الفورية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تفور الخميرة وتصبح مثل الرغوة.

نقوم بإضافة البيض والزبدة ونقلبهم جيداً حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح ويتضاعف حجمه لمدة ساعة، ثم نقوم بتقطيعه على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بفرد قطع العجينة على شكل دائرة ثم نضع قطعة صغيرة من العجوة في منتصف دوائر العجين، ثم نقوم بقفل العجينة جيداً من الأطراف ونلفها على شكل دائرة ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مثل القرص.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها، ثم نقوم برص قطع العجين على صينية مدهونة بقليل من السمنة ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق ويتضاعف حجم الكرات.

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص القرص على طبق التقديم ونقدمه بجانب المشروبات الساخنة و بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي اللذيذة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب إتباعها عند عمل القرص بالمنزل وهى كما يلي:-