ضاع عمرك بتشتري الجاهز.. حولي الثوم والبصل الي بودرة في 5 دقائق بفكرة عبقرية مش هتخطر على بالك

يكون بصل البودرة من التوابل المحببة لدى الكثير فهو يعطي نكهة مميزة لكثير من الأطعمة عن طريق وضعه على الطعام يشعر الشخص بأن الطعام له مذاق مميز ويتم استخدامه في اللحوم والدواجن وتتبيلة الكفتة والكباب وعمل الأسماك فهو يدخل في جميع أنواع الأطعمة ولا يمكن الاستغناء عنه وعندما نتحدث عن بصل البودرة يتساءل الكثير حول نقوم بصنعة لذلك قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث حول عمل بصل البودرة وعندما نقوم بشراءه يكون سعرة ليست رخيصا مع الكمية التي تباع لنا قليلة جدا ومع جميع تلك العوامل نجد أن خرصت ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يتم عمله.

مكونات تحضير بصل بودر

يحضر بصل البودر بخطوات سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى مكونات معقدة بل يحتاج إلى مكون واحد فقط وهو البصل وسوف نوضح لكم خطوات تحضيره من خلال النقاط التالية.

المكونات:

بصل مقطع قطع صغيرة.

طريقة التحضير:

نحضر البصل ونقوم بتقشيره وتقطيعه قطع صغيره.

يوضع البصل في صينية ويوضع في الفرن.

ننتظر حتى يتم تحميص البصل بشكل كامل.

نأخذ البصل المحمص ونقوم بوضعه في المطحنة ونقوم بطحنه.

نلاحظ بأننا قد جهزنا البصل البودر في المنزل وبكمية كبيرة

نجد ان تحضيره في المنزل سوف يساعد على تناول بصل بودر صحي غير مغشوش أو مخلوط مع المكونات الأخرى.

مكونات عمل ثوم البودر

نجد أن ثوم البودر من التوابل المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها عن طريقها نستطيع أن نحصل على طعام جميل ومتبل وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..

المكونات:

طريقة التحضير: