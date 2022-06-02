نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل عصير البطيخ المثلج في المنزل في خمس دقائق وبشكل سريع في المقال التالي

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج، مع الإرتفاع الشديد في درجة الحرارة أصبحت الأمهات تبحث عن أفضل أنواع العصائر التي تقدمها إلى أبنائها حتى ترطب عليهم في تلك الحرارة، ولا يوجد أفضل من البطيخ ليتم تناوله في الصيف وكذلك يتم إعداده عصير ليمون مرطب ولذيذ، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل عصير البطيخ المثلج. فوائد عصير البطيخ يعتبر عصير البطيخ أحد أفضل الخيارات التي ينصح الأطباء دومًا بضرورة تناولها خلال فصل الصيف حيث درجات الحرارة المرتفعة، وذلك للحفاظ على برودة الجسم والشعور بالشبع، كما أنه سوف يساهم في منع الجفاف ويمد الجسم بكل ما يحتاج إليه من العناصر الأساسية والفيتامينات.

كذلك يعتبر عصير البطيخ أحد العصائر التي تتميز بأنها منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وعلى الرغم من هذا إلا أنه غني بكل من الألياف والأحماض الأمينية، ومن أشهرها حمض الليكوبين.

البطيخ يوفر حوالي 17% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين أ وحوالي 21% من احتياج الجسم لفيتامين سي.

البطيخ يساعد في الحفاظ على سوائل الجسم وعدم فقدها، وذلك بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

وعصير البطيخ يمد الجسم بالطاقة اللازمة، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين ج والمغنسيوم وفيتامين أ. مكونات عصير البطيخ المثلج بعض من قطع ثلج

كمية سكر تضاف حسب الرغبة.

بعض البطيخ المقطع ولكن بدون بذور.

أوراق النعناع. طريقة تحضير عصير البطيخ المثلج في البداية يتم تقشير البطيخة، وبعدها يتم تقطيعها إلى قطع المتوسطة.

يجب التخلص من جميع البذور التي توجد بها.

يتم وضع قطع البطيخ داخل الثلاجة، وذلك حتى تتجمد القطع قليلاً.

نقوم بإخراج البطيخ من الثلاجة ثم يوضع داخل الخلاط الكهربائي ونضيف إليه القليل من الماء المثلج والسكر حسب الرغبة.

يتم تشغيل الخلاط على السرعة المتوسطة، حتى يصبح لدينا عصير البطيخ لذيذ.

ثم يتم تصفية العصير من أي شوائب توجد به.

يصب العصير في أكواب تقديم وضعتها بداخلها قطع الثلج.

ويتم إضافة أوراق النعناع فوق العصير، وعندها سوف يصبح جاهزًا للتقديم، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة خطوات عمل عصير البطيخ المثلج في المنزل في خمس دقائق وبشكل سريع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل عصير البطيخ المثلج في المنزل في خمس دقائق وبشكل سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.