انسي الصلع.. خلطة صاروخية لإنبات الشعر وملئ الفراغات في أسبوع فقط لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

يعاني الكثير من السيدات والنساء من الشعر القصير وتساقطه الدائم مما جعل حدوث فراغات في الرأس حيث نجد أن أسباب التساقط كثيرة ومتعددة حيث منها استخدام المياه على الشعر ويوجد بها الكلور والكثير من الشوائب المضرة للشعر كذلك استخدام الشامبو والزيوت الكيمائية وتعرض الشعر للبروتين والكرياتين المضر للشعر وغسل الشعر بشكل يومي يؤدي إلى فقده إلى الزيوت الطبيعية التي به وقامت الكثير من هؤلاء النساء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفة وتساعد على التخلص من الفراغات ووجد بأن الملح هو من أهم المركبات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وسوف نوضح من خلال هذا المقال وصفات الملح الخاصة بالشعر.

وصفة القرنفل لتطويل الشعر

يعرف القرنفل بمدى فاعليته وتاثيره على الشعر فهو يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه ولمعانه والتخلص من التقصف الموجود في الشعر وتقوية الجذور وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة القرنفل من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرنفل.

ماء.

روزماري.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع القرنفل به مع الماء والروز ماري ونقوم بوضعه على النار.

نترك المكونات تغلي على النار لمدة عشر دقائق.

نقوم برفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه جانبا حتى يبرد.

نقوم برفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه جانبا حتى يبرد. نصفي الخليط جيدا ونضعه في بخاخ ونستخدمها على الشعر صباحا ومساءا .

في غضون ٣أيام سوف تعطي الوصفة نتيجة مذهلة..

وصفة الملح على الشامبو

نجد عندما نقوم بتحضير وصفة الملح للشعر يجب أن نتأكد بأن تلك الوصفة لها فاعلية كبيرة على الشعر فهي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه ولمعانة وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

شامبو.

ماء.

طريقة التحضير: