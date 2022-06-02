نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. أفضل صبغة طبيعية للحواجب باللون البني واستمتعي بأحدث إطلاله في المقال التالي
صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني، تعد الحواجب هي أحد المناطق الأساسية في الوجه، كما أنها هي التي تحدد ملامح المرأة، ولهذا لابد أن يكون مظهرها جميل، ومن هذا المنطلق تلجأ أغلب النساء إلى تحديد الحواجب وذلك بهدف إخفاء الفراغات التي توجد بهما، فتقوم المرأة باستخدام قلم الكحل أو الأيشادو، وفي بعض الأحيان تلجأ النساء إلى استخدام تاتو الحواجب، ولكن قد تبحث النساء إلى المكونات الطبيعية التي يمكنها صبح الحواجب من خلالها بدون أي آثار جانبية أو تكلفة مادية كبيرة، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا طريقة لصبغ الحواجب طبيعياً باللون البني من خلال استخدام خلطة القهوة والكاكاو.
خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب
هذه الخلطة سوف تساعد بفاعلية في صبغ الحواجب بطرق طبيعية داخل المنزل، وذلك في حالة رغبة المرأة في الحصول على حواجب ذات اللون البني، فهنا عليها تحضير المكونات التي سوف نعرضها لكم، وأيضاً عليها إتباع كافة الخطوات بالترتيب.
مكونات خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب
- 2 ملعقة ذات حجم صغير من تفل القهوة.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.
- سوف نحتاج أيضًا إلى 2 ملعقة ذات حجم كبير من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة تحضير خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب في المنزل
- في البداية يتم وضع داخل وعاء مناسب 2 ملعقة صغيرة من تفل القهوة.
- بعدها يتم إضافة فوقهم مقدار نصف ملعقة ذات حجم صغير من الكاكاو، نقوم بتقليب تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصير لونها بني فاتح.
- نقوم بعدها بإضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وكذلك نضيف 2 ملعقة كبيرة من العسل.
- يتم خلط جميع المكونات جيدًا مرة أخرى، وذلك حتى تصير الخلطة أكثر تماسكاً
- يراعي ترك الخلطة لمدة دقيقتين فقط، وذلك قبل فردها فوق على الحواجب.
- يمكن استخدام فرشاة ماكياج في فرد الخلطة فوق الحاجب.
- يجب عدم الخروج عن الحاجب.
- تأكدي من تغطية جميع الشعيرات بالخلطة جيدًا.
- نترك الخلطة فوق الحواجب لمدة 20 دقيقة، وبعدها نستخدم عيدان القطن حتى نزيل بها بقايا الخلطة، وذلك من خلال تمريرها بلطف حتى نتخلص بشكل نهائي من كافة الحبيبات الصغيرة.
- نقوم بشطف الوجه بالماء والصابون، ثم بعدها يتم تجفيفه جيدًا.
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