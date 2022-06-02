بديل التاتو.. أفضل صبغة طبيعية للحواجب باللون البني واستمتعي بأحدث إطلاله

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني، تعد الحواجب هي أحد المناطق الأساسية في الوجه، كما أنها هي التي تحدد ملامح المرأة، ولهذا لابد أن يكون مظهرها جميل، ومن هذا المنطلق تلجأ أغلب النساء إلى تحديد الحواجب وذلك بهدف إخفاء الفراغات التي توجد بهما، فتقوم المرأة باستخدام قلم الكحل أو الأيشادو، وفي بعض الأحيان تلجأ النساء إلى استخدام تاتو الحواجب، ولكن قد تبحث النساء إلى المكونات الطبيعية التي يمكنها صبح الحواجب من خلالها بدون أي آثار جانبية أو تكلفة مادية كبيرة، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا طريقة لصبغ الحواجب طبيعياً باللون البني من خلال استخدام خلطة القهوة والكاكاو.

خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب

هذه الخلطة سوف تساعد بفاعلية في صبغ الحواجب بطرق طبيعية داخل المنزل، وذلك في حالة رغبة المرأة في الحصول على حواجب ذات اللون البني، فهنا عليها تحضير المكونات التي سوف نعرضها لكم، وأيضاً عليها إتباع كافة الخطوات بالترتيب.

مكونات خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب

2 ملعقة ذات حجم صغير من تفل القهوة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.

سوف نحتاج أيضًا إلى 2 ملعقة ذات حجم كبير من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير خلطة القهوة والكاكاو لصبغ الحواجب في المنزل