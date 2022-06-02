لشد البشرة وتبيضها.. اصنعي كريم لبان الدكر المعجزة للتبيض والتخلص من التجاعيد

كريم لبان الذكر لشد الوجه، قد تعاني الكثير من السيدات والفتيات من وجود تجاعيد بالبشرة والتي تسبب لهم الإزعاج، كما يتعرض الوجه لظهور تجاعيد بشكل كبير عند تقدم السن، لذلك تلجأ الكثير لاستخدام مواد كيميائية للتخلص من هذه المشكلة والتي تعمل على شد الوجه بشكل كبير وسريع ولكن عند كثرة استخدام هذه الكريمات تؤثر بشكل سلبي على البشرة، فتبحث العديد من السيدات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن وصفات طبيعية للتخلص من هذه المشكلة بدون أن تؤثر على البشرة بعد كثرة استخدامها فيتم اللجوء للبان الذكر للتخلص من هذه المشكلة بشكل كبير وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم لبان الذكر لشد الوجه

يمكنك وبكل سهولة إعداد وصفة لبان الذكر في بضع دقائق وبمكونات بسيطة وذلك لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد حول العين والفم والجبهة، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار مقدار كوب من لبان الذكر.

القليل من كريم الترطيب.

ماء مغلي بمقدار كوب ونصف.

تقوم وبكل سهولة وضع لبان الذكر على الماء المغلي وتركه لبضع أيام لكي يذوب اللبان.

يتم إحضار مصفى ويتم تصفية المحلول جيدا.

ثم يتم إحضار وعاء ويتم وضع الكريم المرطب ويتم إضافة المحلول بواسطة ملعقة خشبية مخصصة للوصفات تقوم بتقليبه جيدا لحين الوصول إلى خليط متجانس.

يتم وضع الخليط في برطمان ويتم تطبيق القليل على الوجه بحركة دائرية يوميا للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

فوائد لبان الذكر للوجه

لبان الذكر له فوائد عديدة والتي تتمثل في الآتي:

يساعد على شد الوجه بشكل كبير والتخلص من التجاعيد.

يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يخلصك من البقع الداكنة في البشرة وآثار حب الشباب.

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير.

يساعد على تخفيف التهابات وانتفاخات ما تحت العين.

يعمل كا كولاجين طبيعي للبشرة ومفيد جدا لها.

في الختام فقد تعرفنا على كريم لبان الذكر لشد الوجه، و مكونات هذه الوصفة وكيفية إعدادها، وكذلك تعرفنا على فوائد لبان الذكر الرائعة والمتعددة للبشرة والتي تعمل على تخليصك من العديد من المشاكل الخاصة بالبشرة.