خلطة الأجداد السحرية للتخلص من الشيب نهائياً وبمواد طبيعية 100%

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طريقة التخلص من الشيب نهائيا، يظهر الشيب بشكل طبيعي مع تقدم العمر نتيجة قلة إنتاج المادة المسئولة عن اللون وهى صبغة الميلانين ويتحول حينها الشعر إلى اللون الرمادي وهو ما يعد شئ مزعجا لكثير من السيدات التي ترغب فى إظهار شبابها دائما، ولا يتوقف ظهور الشيب عند تقدم العمر فقط بل هناك عامل أخرى تتحكم فى ظهوره مبكرا قد يكون منها العامل الوراثي أو سوء التغذية ووجود نقص ببعض الفيتامينات فى الجسم أو نتيجة لعوامل نفسية وعصبية، مما يجعل الكثير من السيدات تلجأ إلى استخدام صبغات الشعر دائما من أجل إخفاءه تماما، ولكن كما نعلم أن استخدام الصبغات بكثرة يؤدى إلى تهالك الشعر والإضرار به مع الوقت نتيجة احتوائها على المواد الكيميائية الضارة، لذلك سنتعرف على بعض الطرق الطبيعية التي من شأنها أن تساعدك فى التخلص من الشيب.
طرق علاج الشيب طبيعيا
الشاي الأسود: يحتوى الشاي الأسود على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجذور الحرة من التلف وبالتالي يساعد فى تأخر ظهور الشعر الأبيض، ولتطبيق هذه الوصفة اتبعي الآتي:
- قومى بتحضير كمية مناسبة من الشاي الأسود المغلي بالطريقة المعتادة.
- اتركي الشاي جانبا حتى يبرد ثم ضعيه على الشعر واتركيه لمدة ساعة ثم يتم شطف الشعر بالماء.
- كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيا ولا تستخدمي الشامبو عند غسيل الشعر.
التخلص من الشيب بأوراق الكاري
تساعد أوراق الكاري على تحول الشعر إلى اللون الداكن ويمكن استخدامه عن طريق خلطه مع زيت جوز الهند بالطريقة التالية:
- احضري القليل من أوراق الكاري الخضراء وأضيفي إليها كمية مناسبة من جوز الهند.
- ضعي الخليط على النار حتى الغليان ويتحول لونه إلى اللون الداكن.
- قومى بتصفية الزيت الناتج ثم ضعيه على فروة الرأس لمدة ساعة على الأقل.
- كرري الوصفة بشكل يومي من أجل الحصول على نتائج سريعة.
التخلص من الشيب بالحناء والقهوة
يساعد خلط القهوة مع الحناء على علاج الشعر الأبيض وصبغه بشكل طبيعي، ولتطبيق الوصفة اتبعي الأتي:
- يتم خلط ملعقة من مسحوق القهوة و 5 ملاعق من الحناء ويتم إضافة كوب من الماء إليهما.
- امزجي الخليط جيدا ثم طبقيه على الشعر لمدة من 4 إلى 5 ساعات.
- اغسلي الشعر جيدا بالماء.
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