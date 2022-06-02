9 استخدامات غير تقليدية لقشر البرتقان في الحياة اليومية

البرتقان من انواع الفواكة المفيدة جدا والمليانة بالفيتامينات ، وكلنا بنحب ناكله او نشربه عصير ، ولكن في الحالتين مافيش حد اكيد بيستخدم القشر بتاعه وكلنا بنرميه ، ولكن الحقيقة ان قشر البرتقان ممكن نستفاد منه في حياتنا اليومية في حاجات كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم بعض استخدامات قشر البرتقان.
استخدامات قشر البرتقان:
1- استخدمي القواقع لحماية الزرع بتاعك:
تعتبر القواقع والرخويات من اكتر اعداء الخضروات ، وافضل طريقة عشان تبعديها عن الزرع بتاعك انك تحطي قشر برتقان حوالين الزرع ، القواقع بتنجذب جدا للبرتقان وهتبدأ انها تتغذى عليه بدل الزرع ، وهتبقي محتاجة انك تتابعي الزرع عشان تقدري تتخلصي منهم بمجرد ما تشوفي اي واحدة على قشر البرتقان.
2- اعملي منظف لتقليل العفن:
العفن من اسوأ الحاجات اللي ممكن تظهر في البيت ، ومافيش افضل من استخدام حاجة طبيعية للتخلص منه ، ممكن تجيبي برطمان كبير امليه بقشر البرتقان وبعدين غطيه بخل ابيض لحد اخر البرطمان ، وهيكون افضل لو سخنتي الخل الاول قبل ما تضيفيه على قشر البرتقان ، احفظي البرطمان في مكان ضلمة لمدة 2 – 4 اسابيع ، وبعدها تقدري تستخدميه على اي منطقة فيها عفن.
3- افركيه على الزرع عشان تبعدي القطط:
القطط عندها عادة سيئة وهي عض وخربشة اوراق النباتات ، ولو انتي مربية قطة وعندك زرع اكيد بتعاني من المشكلة دي ، وكل اللي هتعمليه عشان تتجنبي المشكلة دي ببساطة هاتي قشور البرتقان وافركيها في الزرع ، الزيوت اللي هتنزل من قشر البرتقان على الاوراق والسيقان هتزعج القطة ، وفي الحالة دي مش هتيجي جنب الزرع.
4- للحفاظ على السكر:
كلنا مرينا بده مع السكر المتخزن ، وهو انه بيمسك في بعضه وبيتكتل من كتر التخزين او لو دخل فيه اي رطوبة ، ولتجنب ده ، تقدري تسيبي قطعة من قشر البرتقان داخل عبوة السكر ، القشر هيحافظ على رطوبة السكر من غير ما يخلهي قاسي او يتكون فيه اي تكتلات.
5- استخدميه لتلميع الاسطح الخشبية:
الخشب زيه زي باقي المواد ، مع الوقت بيفقد لمعانه ، لكن في طريقة ذكية ورخبصة تقدري ترجعي بيها اللمعان للخشب ، وهو انك تجيبي قشر برتقان وباستخدام الناحية البيضا افركي اي سطح خشب ، القشر يمكن مش هيخفي الخدوش او الكسور الصغيرة ، ولكن هيحسن شكله ويرجع له لمعانه.
6- لتلميع الحنفيات:
الحنفيات مع الوقت لمعانها بيروح وبتبدأ تجير ولونها يبهت لو مانضفتيهاش بشكل صح ، لكن واحدة من الطرق الذكية عشان ترجعي لها لمعانها تاني هي فركها بالجزء الخارجي من قشر البرتقان ، وتقدري تستخدميه مع الحنفيات, مقابض الابواب, التلاجات وحتى كمان البوتاجاز.
7- ازالة بقع القهوة من المج:
لو دايما متعودة تشربي القهوة او الشاي في نفس المج كل يوم ، مع الوقت هتلاحظي وجود بقع ولون اصفر في المج ، وحتى لو فركتيه بالليفة مش بينضف ، الحل للمشكلة دي هي قشر البرتقان ، هاتي القشر حطي عليه شوية ملح وافركي بيه المج ، الملح هيساعد بشكل اكبر على تنضيف البقع مع قشر البرتقان.
8- استخدميه لتنضيف الميكروويف:
الميكروويف مع الوقت ممكن يحصل فيه روايح كريهة ، وده ممكن يأثر على طعم الاكل اللي هتسخنيه فيه ، وعشان تنضفيه بسهولة بشكل طبيعي املي طبق بالماية وحطي فيها بعض قشور البرتقان ، وشغلي الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة 60 ثانية ، بعدها هتلاقي ريحة الميكروويف بقت حلوة ومنعشة جدا ، وتقدري تستخدمي الماية اللي فيها قشر البرتقان دي لتنضيف الميكروويف كله باستخدام قطعة قماش نضيفة.
9- استخدميه كسماد للزرع:
الفاكهة الحمضية ومن ضمنها البرتقان ، مفيدة جدا للزرع ، هاتي قشر البرتقان ، وقطعيه قطع صغيرة جدا عشان يتحلل بشكل اسرع ، وحطيه في الطين او السماد بتاع الزرع ، وضروري تكون درجة حرارة السماد دافية جدا عشان مايتكونش اي عفن في الزرع.
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