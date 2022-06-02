نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة قرنفل تعالي اقولك هتخلي حواجبك ورموشك طويلة في 3 أيام إزاي كأنك وضعتي رموش صناعية في المقال التالي
نجد أن تطويل الرموش والحواجب من المظاهر الجمالية التي يعشقها الكثير من السيدات والفتيات ونظرا لتعرض الوجه لعوامل البيئة المضرة مما لا يساعد في تطويل الرموش والحواجب لذلك قامت الكثير من هؤلاء النساء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويلهم ليتم إيجاد أن القرنفل من أهم النباتات العشبية التي تساعد على تطويل الرموش والحواجب حيث يعرف أن القرنفل بأنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويساعد على إنبات فراغات الشعر وتحضر منه الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر لذلك سوف نوضح وصفة القرنفل والحواجب والرموش من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القرنفل للحواحب
يعرف القرنفل بأنه من النباتات المهمة التي تعالج الكحة والتهاب الرئة وتخلصنا من البلغم المتراكم على الرئة ويعالج حالات الكحة والربو وما يجهله الكثير من الناس هوا أن القرنفل له دور فعال في إنبات الشعر والحواجب لذاك سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل وصفة الحواجب بالقرنفل من خلال النقاط التالية..
- ملعقة قرنفل مطحون.
- زيت خروع.
- ماء ورد.
- زيت زيتون.
طريقة تحضير وصفة القرنفل للحواجب
عندما نتحدث عن طريقة تحضير الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة ولكي يتم تحضپرها بنجاح يجب علينا إتباع الخطوات التالية..
- نحضر وعاء ونضع به مطحون القرنفل مع ماء الورد ونخلطهم جيدا.لاه
- نضع ملعقة من زيت الزيتون عليها ونقوم بتقليبها حتى تتحانس المكونات.
- نأخذ ملعقة من زيت الخروع ونضعها عليهم مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام متماسك.
- يوضع الخليط عل الحواجب وعلى الرموش بواسطة فرشاة قديمة.
- نترك الخليط عليهم لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.
فوائد القرنفل للحواجب والرموش
للقرنفل فوائد عديدة خاصة بالحواجب والرموش سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- تساعد على تكثيفهم وتطويلهم.
- يعمل على تنشيط الدورة الدموية التي بهم.
- يملاء الفراغات الموجودة بهم.
- يعطيهم مظهر جذاب وطويل.
- يساعد على تقوية الشعرة وعدم سقوطها بسهولة.
- يعمل على تغيير شكلهم تماما إذا قمنا بالاستمرار على وصفات القرنفل في وقت قياسي.
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